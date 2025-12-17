Lắng nghe, truyền động lực và giúp người dân vươn lên

Nhờ gắn kết với các tổ chức, đơn vị, người dân được thăm khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: UBND xã Lộc An

“Truyền động lực” thoát nghèo

Con đường dẫn vào nhà anh Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1989, trú ở thôn Nam Phước, xã Lộc An) phải băng qua khu nghĩa trang, rồi men theo lối nhỏ thêm gần 200m mới tới nơi. Những ngày mưa, đường lầy lội, trơn trượt, nhưng Trưởng thôn Nguyễn Quang Nhạn và Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Trần Văn Thế vẫn đều đặn ghé thăm, động viên anh Phương - hộ gia đình mới thoát nghèo được gần một năm nay.

Lớn lên trong hoàn cảnh nhiều thiệt thòi, cha mất sớm, mẹ bỏ đi, anh Phương sống nương tựa vào bà nội. Công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định khiến cái nghèo cứ dai dẳng bám riết. Trước đây, vợ anh có đi làm công nhân may, nhưng sau khi sinh con và phải nuôi hai con nhỏ, chị đành ở nhà. Một mình anh Phương vừa chăm sóc bà nội đã ngoài 85 tuổi, vừa “gồng gánh” lo cho cả gia đình. “Có thời điểm khó khăn chồng chất, tôi loay hoay, mất phương hướng. May mắn là được cán bộ xã, thôn an ủi, giúp đỡ tôi dần dần ổn định cuộc sống”, anh Phương bộc bạch.

Theo Trưởng thôn Nguyễn Quang Nhạn, qua những lần thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh gia đình anh Phương, xã và thôn đã quyết tâm tìm cách hỗ trợ để anh thoát nghèo. Mỗi khi có nguồn lực từ các chương trình, chính quyền địa phương và thôn đều ưu tiên cho các hộ nghèo, trong đó có gia đình anh Phương. Nhận thấy khó khăn lớn nhất của anh là sinh kế, từ nguồn lực dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, địa phương đã trao tặng gia đình anh hai con bò giống. Ban công tác Mặt trận thôn còn tận tình tìm kiếm, hướng dẫn, chỉ rõ những khu đồng cỏ phù hợp để chăn nuôi thuận lợi. Từ sự hỗ trợ ấy, cùng với quyết tâm của bản thân, gia đình anh Phương đã có thêm nguồn sinh kế ổn định; đàn bò nay đã sinh sản, phát triển tốt.

Cán bộ xã Lộc An và thôn Nam Phước đến thăm gia đình anh Phương

Ông Nhạn cho rằng, chăn nuôi bò là hướng đi lâu dài. Để giúp anh Phương có thu nhập trang trải cuộc sống trước mắt, xã và thôn còn chủ động kết nối, tạo việc làm phù hợp. Từ những công việc giản đơn như lột vỏ keo tràm, phụ thợ nề, cho đến việc gánh đám, anh Phương đều sẵn sàng nhận làm để kiếm thêm thu nhập. “Địa phương hỗ trợ, nhưng bản thân anh Phương cũng rất có ý chí. Từ chỗ e dè, anh trở nên năng động, việc gì cũng nhận làm. Đến nay, anh Phương đã thoát nghèo, chúng tôi mới nhẹ lòng phần nào”, ông Nhạn chia sẻ.

Ở xã Lộc An, những câu chuyện như gia đình anh Nguyễn Ngọc Phương không phải là hiếm. Nhiều hộ như bà Nguyễn Thị Sim, bà Lê Thị Lượng… từ những hỗ trợ ban đầu về xây dựng nhà ở, mô hình sinh kế, con giống, kỹ thuật chăn nuôi và sự giúp đỡ đúng lúc, đúng nhu cầu đã dần vươn lên thoát nghèo.

Ông Lê Quốc Việt, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc An cho biết, trong năm 2025, toàn xã có 28 hộ thoát nghèo và 29 hộ thoát cận nghèo. Đến nay, Lộc An còn 70 hộ nghèo (tỷ lệ 0,82%) và 142 hộ cận nghèo (tỷ lệ 1,66%) trong tổng số 8.534 hộ, với 39.232 nhân khẩu. Kết quả này đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đề ra cho năm 2025. “Thành quả ấy đến từ nhiều giải pháp, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự sâu sát, gần dân, lắng nghe và kịp thời hỗ trợ để người dân tự tin vươn lên”, ông Việt nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Kim Khánh (thôn Nam Phước, xã Lộc An) được hỗ trợ bò giống chăn nuôi

Đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, giảm sâu

Xã Lộc An hôm nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích và dân số của các xã Lộc Hòa, Lộc Điền và Lộc An (huyện Phú Lộc trước đây). Tiếp nối những nỗ lực giảm nghèo của các địa phương cũ, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, lãnh đạo xã đã tập trung chỉ đạo, duy trì và nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Theo lãnh đạo UBND xã Lộc An, một thuận lợi lớn là Bí thư Đảng ủy xã đồng thời giữ vai trò Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững cấp xã, qua đó huy động được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững xã phân công rõ trách nhiệm cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng đoàn thể để hỗ trợ người dân một cách sát sao. Tinh thần chung được xác định là “khó ở đâu, gỡ ở đó”, “người dân cần gì thì giúp nấy”. Vì vậy, từ xã đến thôn, các cán bộ thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt đời sống người dân, xác định rõ những thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản để kịp thời có giải pháp hỗ trợ. “Chúng tôi xây dựng phương án thoát nghèo cho từng hộ, thậm chí cho từng thành viên trong gia đình. Người trong độ tuổi lao động thì tạo việc làm; người thiếu vốn thì các đoàn thể hỗ trợ, hướng dẫn vay vốn”, ông Việt chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững xã Lộc An cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo cũng có không ít khó khăn. Một số hộ chưa thực sự thoát nghèo bền vững; nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế; năng lực triển khai của một bộ phận cán bộ chưa đồng đều.

Anh Phương chăn nuôi bò từ nguồn giống được dự án giảm nghèo hỗ trợ

Để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, Đảng ủy xã Lộc An đã chỉ đạo tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Trước hết là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và Nhân dân, xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đặc biệt, xã Lộc An kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng, nhằm biến công tác giảm nghèo thành trách nhiệm chung, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững, công bằng và đoàn kết.

Địa phương cũng đẩy mạnh phát triển sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận vốn, đất sản xuất, giống cây trồng và vật nuôi, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghề. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, xã Lộc An bảo đảm quyền lợi y tế, giáo dục, nhà ở cho các hộ nghèo, đồng thời thực hiện rà soát và theo dõi thường xuyên để không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo. “Công tác kiểm tra, đánh giá và khen thưởng cũng được chú trọng với hệ thống quản lý thông tin chính xác, phân loại hộ nghèo hàng năm và khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích. Nhờ đó mà mọi người đều nỗ lực hơn trong thực hiện công tác giảm nghèo”, Bí thư Đảng ủy xã Lộc An Nguyễn Ngọc Anh nói thêm.