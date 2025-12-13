Chung kết bóng đá nam SEA Games 33: Bản lĩnh lên tiếng

Vững tin vào chiến thắng cho U22 Việt Nam. Ảnh: Anh Khoa

U22 Việt Nam: Càng đá càng “lỳ”

Càng đá càng ổn định, càng vào sâu càng “lỳ lợm” là diện mạo của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay. Trận đầu tiên vòng bảng, trước đối thủ “chiếu dưới” U22 Lào, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không bùng nổ, thậm chí còn gặp không ít khó khăn trong một trận thắng từ tình huống gây tranh cãi.

Trận tiếp theo gặp U22 Malaysia, U22 Việt Nam hoàn toàn trái ngược. Họ kiểm soát thế trận, áp đặt lối chơi và giải quyết đối thủ ngay trong hiệp một. Rồi tiếp đến là trận bán kết gặp Philippines, tuy chuyền bóng và dứt điểm thiếu chính xác, nhưng đoàn quân áo đỏ vẫn dễ dàng chiếm lĩnh thế trận, tạo được sức ép lớn. Và sự thay đổi người để làm mới hàng công đã phát huy tác dụng như mong muốn bằng 2 bàn thắng ở những phút cuối trận đấu.

Ba trận đấu, ba thái cực, nhưng dường như, đó lại là triết lý HLV Kim Sang-sik đang xây dựng: kỷ luật, chắc chắn, không cần áp đảo tuyệt đối nhưng luôn tung đòn quyết định đúng thời điểm.

Xuyên suốt từ vòng bảng cho đến trước trận chung kết, điểm mạnh lớn nhất của U22 Việt Nam nằm ở sự cân bằng giữa các tuyến. Hàng phòng ngự chơi tập trung, giữ cự ly đội hình hợp lý và mới chỉ để lọt lưới 1 bàn tính từ đầu giải. Trong khi, tuyến giữa chơi chắc chắn, luôn biết cách điều tiết nhịp độ để đảm bảo an toàn. Còn trên hàng công, ngoài Đình Bắc chơi khá nổi bật trong vai trò ghi bàn và kiến tạo quan trọng, thì còn có những chân sút có thể tạo đột biến như Văn Khang, Viktor Lê, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Minh Phúc, Phi Hoàng với những phương án tấn công đa dạng, nhất là các tình huống tạt bóng vào vòng cấm đầy hiệu quả của đội bóng áo đỏ.

Điểm mạnh của U22 còn đến từ khả năng điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik. Việc tung Thanh Nhàn và Văn Thuận vào sân trong hiệp 2 ở trận bán kết gặp Philippines đã giúp U22 Việt Nam khai thông thế bế tắc và ấn định chiến thắng 2-0. Điều đó cho thấy BHL đọc trận đấu tốt và có trong tay những “quân bài tẩy” có thể tạo đột biến.

Tất nhiên U22 Việt Nam không phải không có điểm yếu, nhất là khả năng tạo đột biến trước các đối thủ phòng ngự số đông. Tỷ lệ chuyền hỏng còn khá cao, nhất là khu vực giữa sân khiến nhịp độ tấn công bị ngắt quãng.

Bên cạnh đó, U22 Việt Nam thường nhập cuộc chậm, điều này sẽ rất bất lợi ở trận gặp Thái Lan. Bởi chắc chắn các học trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ tận dụng lợi thế sân nhà cùng sức ép từ khán giả để chiếm ưu thế sớm. Điều này sẽ đẩy Việt Nam vào thế bị động và bất lợi nếu HLV Kim Sang-sik không có phương án hóa giải.

U22 Thái Lan: Chủ động “dấu bài”

U22 Thái Lan bước vào chung kết với tư thái của ứng viên số một cho chức vô địch. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là dường như họ đang che giấu sức mạnh thật sự. Từ vòng bảng cho đến bán kết, U22 Thái Lan không cần bung hết sức. Họ chơi với nhịp độ vừa phải ở hiệp một rồi bất ngờ tăng tốc ở đầu hiệp hai để giải quyết trận đấu. Điều đó cho thấy, đội bóng xứ Chùa Vàng đang chủ động “dấu bài”, chờ thời điểm quan trọng nhất mới bung ra những miếng đánh quyết định cục diện trận đấu.

Nhưng cũng như U22 Việt Nam, U22 Thái Lan cũng có những điểm yếu, nhất là khả năng tranh chấp bóng bổng cùng khả năng kiểm soát bóng, trong khi tuyến giữa đôi lúc để mất bóng và các cầu thủ trẻ tỏ ra lúng túng trong những tình huống đòi hỏi tốc độ cao và khi gặp sức ép liên tục. Đây cũng chính là những khoảng trống mà đối thủ tổ chức tốt như U22 Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác.

Việt Nam và Thái Lan đã 5 lần gặp nhau ở chung kết SEA Games với ưu thế nghiêng về người Thái. Dẫu vậy, ở lần đối đầu gần nhất, Việt Nam đã vượt qua “đối thủ truyền kiếp” bằng chiến thắng 1-0 tại SEA Games 31 - 2022. Điều này mang ý nghĩa rất lớn về mặt tâm lý cho các chàng trai áo đỏ, trong khi ở chiều ngược lại, Thái Lan mang trên vai áp lực phải vô địch trên sân nhà, áp lực chấm dứt chuỗi SEA Games không giành HCV.

Với tính chất của một trận chung kết, nhiều khả năng cuộc chạm trán giữa U22 Việt Nam - U22 Thái Lan sẽ diễn ra rất chặt chẽ và được quyết định bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một tình huống cố định. Trong bối cảnh này, một chiến thắng sít sao cho U22 Việt Nam là có cơ sở, bởi sau hành trình được “thử lửa” ở nhiều đấu trường khu vực và châu lục, những học trò của HLV Kim Sang-sik đang cho thấy bản lĩnh, sự ổn định, kỷ luật chiến thuật và tâm lý thi đấu ngày càng vững vàng - yếu tố quan trọng hơn mọi lợi thế khác mà đối thủ của họ đang có.