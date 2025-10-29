Lãnh đạo thành phố thăm, động viên bếp ăn miễn phí hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Bếp ăn được tổ chức từ chiều ngày 27/10, trên tinh thần thiện nguyện của các chị em phụ nữ phường Thuận Hoá, giáo viên các trường và người dân các vùng lân cận.

Được biết, mỗi ngày có đến 200 người tham gia nấu ăn và làm các công việc khác tại khu vực bếp ăn và nhà thi đấu đa năng của Trường Tiểu học Trường An. Trong những ngày cao điểm mưa lũ, bếp ăn đã cung cấp cho bà con vùng trũng, vùng bị chia cắt và các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bão lũ 3.000 suất ăn/ngày, hoàn toàn miễn phí.

Trao quà hỗ trợ cho nhóm thiện nguyện ở Trường Tiểu học Trường An

Tính đến thời điểm này, bếp ăn đã cung cấp cho bà con vùng lũ hơn 7.000 suất ăn hợp vệ sinh, đầy đủ dinh dưỡng cùng nước uống, sữa. Nguồn thực phẩm được huy động từ sự đóng góp của mạnh thường quân và của ngay chính những người trực tiếp tham gia nấu ăn tại bếp. Được biết, nếu tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, trường sẽ tiếp tục mở cửa để các nhóm thiện nguyện nấu cơm giúp dân vùng ngập lụt.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài đã thăm hỏi, động viên và biểu dương nỗ lực của các chị em phụ nữ trong việc tổ chức bếp ăn thiện nguyện; đánh giá cao sáng kiến của các chị em trong việc góp phần hỗ trợ người dân vùng ngập lụt nặng vượt qua khó khăn, lan toả hình ảnh sẻ chia của người dân xứ Huế trong khó khăn luôn biết nhường cơm xẻ áo.

Trao quà hỗ trợ nhóm thiện nguyện ở phường Thủy Xuân

Cũng trong ngày 30/10, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài đã đến thăm và động viên các chị em tại một bếp ăn thiện nguyện khác đóng tại phường Thuỷ Xuân. Được biết, bếp ăn này 3 ngày qua cũng đã hỗ trợ gần 3000 suất ăn miễn phí cho đồng bào vũng lũ lụt bằng sự đóng góp của cá nhân và các nhà hảo tâm.