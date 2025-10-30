Tổ chức tiêu độc khử trùng, xử lý rác thải y tế đúng quy định, không để phát sinh dịch bệnh

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài (bìa trái) thăm hỏi, kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Đoàn đến kiểm tra tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Trung tâm Y tế Phú Xuân và Bệnh viện Mắt Huế - những đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ vừa qua. Hiện, các đơn vị đã và đang khẩn trương triển khai công tác tổng dọn vệ sinh, phun hóa chất khử khuẩn, thu gom rác thải y tế, đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn để sớm ổn định hoạt động KCB.

Tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, trong đợt lũ vừa qua có khoảng 400 bệnh nhân nội trú đang được điều trị. Mặc dù tầng 1 bị ngập sâu, nhưng bệnh viện đã chủ động di dời bệnh nhân, bảo đảm an toàn và duy trì công tác cấp cứu, điều trị liên tục. Sau khi nước rút, đơn vị huy động toàn bộ nhân lực tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn, thông thoáng khuôn viên để sớm đưa bệnh viện trở lại hoạt động bình thường.

Động viên, thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế Phú Xuân

Trung tâm Y tế Phú Xuân, nằm ở vùng trũng phường Kim Long, chịu ảnh hưởng nặng do ngập sâu trong lũ. Tuy nhiên, nhờ có phương án ứng phó từ trước, đơn vị vẫn duy trì hoạt động KCB, đồng thời bố trí nơi ăn ở, chăm lo thực phẩm cho bệnh nhân và người nhà. Trong khi đó, Bệnh viện Mắt Huế cũng đã hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử khuẩn ngay sau khi nước rút, hiện khuôn viên bệnh viện sạch sẽ, gọn gàng, vận hành thông suốt trở lại.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ sở y tế trong ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời nhấn mạnh: “Cùng với công tác KCB, việc bảo đảm vệ sinh môi trường, khử khuẩn các khoa phòng, khu điều trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bệnh nhân và cộng đồng”.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt tiếp tục tổ chức tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục huy động tối đa lực lượng, thực hiện phương châm “nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó”, tổ chức tiêu độc, khử trùng, xử lý rác thải y tế đúng quy định, không để phát sinh dịch bệnh trong bệnh viện cũng như ngoài cộng đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh nội trú, duy trì điều trị liên tục, quan tâm chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng và bảo hộ cho lực lượng y tế khi nhiều người vừa tham gia cứu chữa bệnh nhân, vừa phải lo cho gia đình trong vùng ngập.

“Ưu tiên cao nhất lúc này là bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là người bệnh yếu thế, đồng thời giữ vững hoạt động y tế trong mọi hoàn cảnh”, ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.

Theo số liệu thống kê từ Sở Y tế, tính đến trưa ngày 30/10, tổng số bệnh nhân nội trú tại các cơ sở KCB trên địa bàn TP. Huế gần 12.700 ca. Trong 24h qua, có 79 bệnh nhân đang nằm tại các khoa Hồi sức cấp cứu và 841 bệnh nhân cần theo dõi ở các khoa khác tại các cơ sở KCB trực thuộc Sở Y tế.