Lãnh đạo thành phố thăm, động viên gia đình cháu bé bị đuối nước tại phường Thủy Xuân. Ảnh: Ngọc Hiếu

Theo thông tin từ UBND phường, trước đó 2 ngày, trong lúc chơi quanh khu vực gần nhà, cháu bé bị sẩy chân rơi xuống nước. Sau khi không thấy con, gia đình tổ chức tìm kiếm và người dân địa phương phát hiện thi thể cháu tại khu vực ao cá gần ruộng lúa, cách nhà không xa. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Thủy Xuân phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các thủ tục cần thiết và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Tại gia đình, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát và động viên gia đình giữ gìn sức khỏe, sớm ổn định tinh thần và cuộc sống trong thời điểm mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chính quyền phường Thủy Xuân cùng các đoàn thể quan tâm, hỗ trợ gia đình trong công tác an táng, theo dõi, giúp đỡ cho gia đình thời gian tới.

“Đây là sự việc thương tâm, để lại nỗi đau lớn cho gia đình và cộng đồng. Chính quyền cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân quản lý, trông coi trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em trong mùa mưa lũ”, ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.