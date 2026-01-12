Đối ngoại mở không gian phát triển mới

Công tác đối ngoại góp phần thu hút khách du lịch đến Huế

Đồng bộ, chiều sâu và hiệu quả thực chất

Năm 2025, công tác đối ngoại của TP. Huế được triển khai đồng bộ, bài bản trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, Sở Ngoại vụ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu, quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, gắn chặt hoạt động đối ngoại với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế của thành phố trên trường quốc tế.

Ngoại giao Nhà nước ghi dấu ấn rõ nét với việc mở rộng và nâng tầm quan hệ hợp tác quốc tế. TP. Huế đã ký kết 3 thỏa thuận hợp tác mới với tỉnh Nara (Nhật Bản), tỉnh Chungcheonam (Hàn Quốc) và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ; đồng thời xúc tiến thêm bốn thỏa thuận khác, nâng tổng số quan hệ hợp tác cấp tỉnh, thành phố lên 17 cặp. Đây là nền tảng quan trọng để Huế từng bước hội nhập sâu rộng hơn, mở rộng không gian hợp tác thực chất và bền vững với các đối tác quốc tế.

Ngoại giao quốc phòng - an ninh được triển khai chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới, biển đảo. Trên 2 tuyến biên giới, các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Nhân dân địa phương, từng bước xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hội nghị Khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 5 tại Huế góp phần nâng cao vị thế của Huế trên trường quốc tế

Một điểm sáng nổi bật khác trong năm 2025 là ngoại giao văn hóa. Thông qua chuỗi hoạt động của “Năm Du lịch quốc gia Huế 2025”, thành phố đã đăng cai tổ chức 3 hội nghị quốc tế lớn, cùng hàng chục hội nghị, hội thảo quốc tế khác. Những sự kiện này không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Huế, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một thành phố di sản giàu bản sắc, thân thiện, sáng tạo và hội nhập.

Ngoại giao kinh tế tiếp tục thể hiện rõ vai trò là động lực phát triển. Thông qua các chương trình quảng bá địa phương tại châu Âu và châu Úc, cùng việc chủ động tiếp cận các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược, Huế đã thu hút 11 dự án FDI mới trong năm 2025 với tổng vốn đăng ký hơn 39 triệu USD. Song song đó, công tác vận động viện trợ quốc tế, đối ngoại nhân dân và sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục mang lại nguồn lực thiết thực cho an sinh xã hội, giáo dục, y tế và khắc phục hậu quả thiên tai.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, năm 2025 ghi dấu sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy “đối ngoại phục vụ” sang “đối ngoại kiến tạo phát triển”, khi hoạt động đối ngoại được gắn chặt với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là nền tảng để năm 2026 tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, đẩy mạnh chuyển đổi số, tham gia các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo với đội ngũ cán bộ ngày càng chuyên nghiệp, chủ động và sẵn sàng đi trước ở những lĩnh vực có lợi thế.

Chủ động hội nhập, tiên phong trong lĩnh vực mới

Năm 2026, TP. Huế xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu. Theo đó, thành phố tập trung đổi mới tư duy và phương thức triển khai, lấy hội nhập kinh tế làm động lực, đồng thời mở rộng hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực. Thành phố hướng tới làm sâu sắc quan hệ hữu nghị với các địa phương Lào, mở rộng hợp tác với đối tác chiến lược và thị trường tiềm năng, tận dụng hiệu quả các FTA để thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo.

Huế tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thành phố di sản năng động, hội nhập thông qua các sự kiện và diễn đàn quốc tế, gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Đồng thời chú trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh sự và bảo hộ công dân, hướng tới xây dựng mạng lưới trí thức, chuyên gia người Huế trong và ngoài nước phục vụ phát triển bền vững.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Văn Phúc cho biết: Trong giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo thành phố kỳ vọng đối ngoại thực sự trở thành một trụ cột phát triển, không chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ mà phải mang lại nguồn lực cụ thể cho đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của người dân. Yếu tố then chốt để tạo đột phá thời gian tới chính là con người và thể chế, với trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại vụ chuyên nghiệp, giỏi ngoại ngữ, am hiểu quốc tế, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng.

Với nền tảng vững chắc của năm 2025 và những định hướng đột phá cho năm 2026, công tác đối ngoại TP. Huế đang chuyển mình mạnh mẽ, từ “tiếp nhận” sang “chủ động”, từ “tham gia” sang “đóng góp”, từ “hội nhập theo lĩnh vực” sang “hội nhập toàn diện”. Dấu ấn đối ngoại hôm nay chính là bước đệm quan trọng để Huế tự tin vươn tầm quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới.