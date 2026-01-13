  • Huế ngày nay Online
Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế xanh, kinh tế số

HNN.VN - Chiều 13/1, Sở Ngoại vụ TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Sở Ngoại vụ

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm qua, từ sự tham mưu của Sở Ngoại vụ, TP. Huế đã củng cố quan hệ truyền thống với các tỉnh Nam Lào qua 35 đoàn công tác; ký kết 3 thỏa thuận hợp tác mới với Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ, nâng tổng số quan hệ hợp tác lên 17 cặp tỉnh, thành phố.

Ngoại giao kinh tế trở thành động lực khi Huế cấp mới 11 dự án FDI với tổng vốn 39,27 triệu USD. Thành phố tổ chức thành công nhiều chương trình quảng bá khẳng định vị thế “Thành phố di sản”, thu hút hàng trăm đoàn khách quốc tế và phóng viên nước ngoài.

Công tác vận động viện trợ quốc tế đạt trên 53 tỷ đồng phục vụ y tế, giáo dục và khắc phục thiên tai. Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và thông tin đối ngoại được triển khai chuyên nghiệp, lan tỏa hình ảnh Huế thân thiện ra thế giới. Sở Ngoại vụ là một trong 5 đơn vị được UBND thành phố trao Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và là một trong 9 đơn vị tốp đầu có kết quả xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2025.

Năm 2026, Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu TP. Huế đẩy mạnh ngoại giao kinh tế xanh, kinh tế số và kiện toàn bộ máy để chủ động hội nhập toàn diện; tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế; thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa; nâng cao năng lực công tác quản lý; tích cực tổ chức các hoạt động kết nối.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình biểu dương và đánh giá cao vai trò chủ động của Sở Ngoại vụ trong tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại; duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và đối tác mới; tổ chức thành công các hội nghị quốc tế và chương trình quảng bá địa phương ở nước ngoài, góp phần nâng cao uy tín, vị thế đối ngoại của Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, công tác đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của ngành ngoại vụ mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Tin tưởng, với quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, công tác đối ngoại của TP. Huế trong năm 2026 sẽ đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững của thành phố. 

Tin, ảnh: PHONG ANH
