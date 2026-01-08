Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người

Toàn cảnh Hội thảo khoa học thông tin đối ngoại về quyền con người trong tình hình mới.

Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 (Đề án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022.

Sau hơn ba năm triển khai, Đề án đã tạo lập cơ sở pháp lý và cơ chế chỉ đạo thống nhất cho công tác truyền thông về quyền con người trên phạm vi cả nước. Trên nền tảng đó, hoạt động truyền thông được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp với sự tham gia chủ động của các bộ, ngành và địa phương.

Công tác phối hợp chặt chẽ hơn, phương thức triển khai linh hoạt, nội dung thông tin được cung cấp kịp thời, có tính dự báo và bám sát thực tiễn đời sống. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chính sách.

Qua mạng lưới truyền thông, người dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, góp phần khẳng định hình ảnh, uy tín và vị thế của đất nước.

Một trong các mục tiêu của Đề án là tổ chức triển lãm ảnh và tư liệu lưu trữ về quyền con người ở Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trong nước và một số địa bàn trọng điểm ở nước ngoài.

Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì xây dựng khung triển lãm chung để triển khai trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Các hoạt động triển lãm được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, gắn với những sự kiện chính trị, văn hóa lớn và tạo không gian tiếp cận sinh động, gần gũi với công chúng.

Cuối năm 2025, chuỗi sự kiện trải nghiệm, trưng bày, tôn vinh trong Ngày hội “Việt Nam Hạnh phúc-Vietnam Happy Fest 2025” tổ chức tại Hà Nội thu hút sự quan tâm và tham gia rộng rãi của người dân, trở thành điểm nhấn văn hóa tiêu biểu của năm.

Ngày hội đã thể hiện cách tiếp cận mới trong truyền thông về quyền con người, lấy con người và hạnh phúc của người dân làm trung tâm; phản ánh sinh động những thành tựu phát triển của Việt Nam gắn với bảo đảm các quyền cơ bản trong đời sống xã hội.

Nhiều cuộc triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đã diễn ra tại các địa bàn trọng điểm như Geneva (Thụy Sĩ), New York (Mỹ), Bangkok (Thái Lan)..., góp phần giới thiệu đất nước và con người Việt Nam, chuyển tải những thông điệp về quyền con người qua kênh ngoại giao gắn với quảng bá hình ảnh quốc gia.

Giải thưởng truyền thông về quyền con người năm 2025 được tổ chức trực tuyến trên nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam (vietnam.vn) thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Giải thưởng triển khai trên môi trường số đã khích lệ người dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế sáng tạo các sản phẩm giới thiệu đất nước, con người Việt Nam.

Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Anh Tuấn cho biết: Sau hai năm tổ chức thí điểm (2023-2024), trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Chính phủ đã quyết định tổ chức giải thưởng riêng về truyền thông quyền con người.

Qua ba năm triển khai, giải thưởng đã thu hút gần 40.000 tác phẩm tham dự, phản ánh sự quan tâm ngày càng sâu rộng của xã hội đối với lĩnh vực này.

Các sản phẩm của triển lãm và giải thưởng sẽ được số hóa, lưu trữ, chia sẻ và khai thác lâu dài, từng bước hình thành nguồn tư liệu phong phú và tạo nền tảng cho hệ sinh thái truyền thông về quyền con người.

Trên cơ sở những kết quả bước đầu, trong giai đoạn tiếp theo thực hiện Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu truyền thông về quyền con người.

Các bộ, ngành cùng xây dựng, phát triển và cập nhật dữ liệu truyền thông liên quan, kết nối vào hệ thống chung, bảo đảm tính đồng bộ và khả năng khai thác bền vững.

Nguồn dữ liệu và các sản phẩm truyền thông tiếp tục được số hóa, liên thông và phổ biến trên không gian mạng nhằm lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, góp phần hạn chế tác động của thông tin sai lệch, tin giả, tin xấu độc hại xâm hại quyền con người. Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thực tiễn triển khai cũng cho thấy truyền thông về quyền con người chưa đồng đều giữa các địa bàn.

Tại Trung ương và các đô thị lớn, công tác truyền thông được tổ chức thường xuyên, bài bản hơn; ở một số địa phương còn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế-xã hội, hoạt động truyền thông chưa thật sự liên tục.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và biến động nhân sự đặt ra yêu cầu mới đối với công tác chỉ đạo và điều phối thực hiện Đề án.

Trước yêu cầu đó, cùng việc hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nội dung quyền con người cần được lồng ghép vào các sự kiện lớn của bộ, ngành và địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí, mạng xã hội và hợp tác quốc tế; chú trọng mở rộng phạm vi tiếp cận truyền thông quyền con người ở các lĩnh vực, tăng cường hiệu quả đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

