Cùng gánh vác để mở & duy trì đường bay quốc tế

Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố Huế

Trao đổi với Huế ngày nay Cuối tuần, ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố Huế cho rằng, phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để có giải pháp. Việc mở và duy trì đường bay quốc tế để thu hút khách không phải là câu chuyện của riêng chính quyền, của ngành du lịch, đơn vị lữ hành hay hàng không mà tất cả phải cùng kề vai gánh vác vì một mục tiêu chung.

Theo ông, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất khiến Huế chưa thể duy trì được các đường bay quốc tế?

Từ nhiều năm trước, câu chuyện mở và duy trì đường bay quốc tế đã được đưa ra nghiên cứu, bàn luận. Nhiều người đặt câu hỏi: “Nói sân bay Phú Bài của Huế là sân bay quốc tế, tại sao rất hiếm thấy chuyến bay quốc tế?”.

Thực tế, chính quyền địa phương, ngành du lịch phối hợp các ngành, đơn vị đã từng khai thác các đường bay quốc tế đến và đi từ sân bay quốc tế Phú Bài đến các quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), thế nhưng đó vẫn chỉ là những chuyến bay charter, mở ra trong một vài thời điểm và chưa thể duy trì.

Có nhiều khó khăn trong việc mở và duy trì các đường bay quốc tế. Nổi lên là đường bay xuất phát từ Huế luôn thiếu khách, trong khi chiều từ nước ngoài về thì sẵn sàng. Muốn duy trì các đường bay, phải đáp ứng yêu cầu bay đối lưu, hai chiều.

Nhìn sang “hàng xóm”, sân bay Đà Nẵng đang thu hút khách rất tốt. Sân bay của họ có nhiều chuyến bay, giờ bay đẹp, thuận lợi và đã tạo được thương hiệu, thói quen với du khách. Trong khi, dù quan tâm kết nối các đường bay quốc tế, Huế vẫn còn gặp những bất lợi.

Thực ra, mở được đường bay chưa đồng nghĩa với việc phải duy trì được. Vấn đề này cần một lộ trình dài hơi và sự vào cuộc thực chất của chính quyền, ngành du lịch và doanh nghiệp. Đó cũng không phải thuần túy câu chuyện hàng không như nhiều slot bay (giờ cất cánh/hạ cánh) đẹp, giá rẻ mà liên quan đến cơ chế cho đơn vị lữ hành; sản phẩm, dịch vụ tại điểm đến phải hấp dẫn.

Huế đã tập trung, dồn lực để mở các chuyến bay charter. Tuy nhiên, để hình thành thị trường và chuyển sang bay thương mại thường kỳ, cần duy trì ổn định trong 2 - 3 năm. Nghĩa là, không chỉ làm một lần là được mà phải “phân bổ sức”, có chiến lược để đi đường dài, làm sao thu hút được khách để mở mỗi tuần hoặc ít nhất 2 tuần 1 lần đường bay đó. Khi có chuyến bay duy trì định kỳ mới tạo được thói quen cho du khách.

Khách quốc tế trải nghiệm du lịch và chụp ảnh check-in ở Đại nội Huế

Theo ông, để duy trì các đường bay quốc tế, Huế có nên mở rộng nguồn khách từ các tỉnh lân cận?

Nhu cầu người Huế đi nước ngoài có nhưng cần phải đánh giá thêm và có lẽ muốn duy trì nguồn khách ổn định, phải có nguồn khách từ các địa phương đến Huế để bay.

Ví như sân bay Đà Nẵng, không chỉ có người dân Đà Nẵng mà còn nhiều địa phương khác. Với Huế, có thể nhìn sang những tỉnh, thành hàng xóm để có chiến lược thu hút, mời gọi khách. Chúng ta có thể kỳ vọng vào khách từ Quảng Trị vì họ chưa phải là sân bay quốc tế, trong khi người dân nơi đây vẫn có nhu cầu tham quan, du lịch, công tác, học tập, xuất khẩu lao động đi các nước.

Mỗi địa phương có một chiến lược riêng trong khi số lượng doanh nghiệp lữ hành ít và quy mô nhỏ. Vậy theo ông, Huế làm sao để giải quyết vấn đề này?

Như tôi đã nói, đó là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng khó khăn mới cần sự kề vai gánh vác của không chỉ chính quyền địa phương, ngành du lịch mà của mỗi một doanh nghiệp.

Huế còn thiếu những doanh nghiệp du lịch lớn, đủ sức “ôm show” hay những liên kết doanh nghiệp đủ mạnh để làm việc này nhưng nếu mỗi một doanh nghiệp cùng cố gắng bên cạnh những cơ chế của Nhà nước, tôi tin Huế có thể làm được.

Hiện nay, theo số liệu đăng ký, Huế có khoảng 80 doanh nghiệp lữ hành lớn, nhỏ. Nhưng hoạt động của doanh nghiệp lữ hành không bị gò bó trong giới hạn phạm vi. Doanh nghiệp Huế vẫn có thể thu hút khách từ đường bay Đà Nẵng và ngược lại. Đặt giả thiết chỉ nói riêng nếu kết nối hiệu quả doanh nghiệp Huế và Quảng Trị để mở và khai thác đường bay quốc tế, Huế có 80 doanh nghiệp, Quảng Trị (bao gồm Quảng Bình và Quảng Trị cũ) có khoảng 100 doanh nghiệp lữ hành, nếu mỗi doanh nghiệp tâm huyết, cố gắng chỉ cần khai thác 1 khách cho 1 chuyến bay thì hoàn toàn có khả thi. Bên cạnh đó, như đã nói là vai trò Nhà nước với những cơ chế để đi đường dài. Đây là bài toán cần nhiều bên chung sức để “giải”.

Cũng cần nói thêm là phương án kết nối với địa phương bạn, đây là liên kết theo hướng đôi bên cùng có lợi. Huế có thể là đầu mối thu hút khách quốc tế đến và đi từ sân bay quốc tế Phú Bài, nhưng thành phố có thể làm việc với tỉnh Quảng Trị để xây dựng các tour tuyến liên kết, phát huy được thế mạnh, tài nguyên du lịch của mỗi địa phương.

Hành khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đáp xuống sân bay quốc tế Phú Bài

Ông có thể nói rõ hơn về sự phân vai trách nhiệm để cùng gánh vác thực hiện mục tiêu này?

Để mở và duy trì một đường bay quốc tế, với khó khăn thực tế của Huế là thiếu khách chiều đi, muốn chuyến bay vận hành thường xuyên, phải có “khách hàng cứng”, được xem như là giải pháp “mồi”.

Mỗi doanh nghiệp có thể chung sức, nhưng làm sao đi đường dài không đuối sức thì rõ ràng luôn phải tính đến giải pháp bền vững. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có một lượng cán bộ, người lao động… đi công tác, học tập, tham quan, du lịch, xuất khẩu lao động và các mục đích khác. Nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương cần tạo điều kiện, hoặc có những chính sách khuyến khích để mỗi đơn vị có thể san sẻ trách nhiệm, đóng góp lượng khách này cho các chuyến bay xuất phát từ Huế. Có thể phân rõ trách nhiệm, như những “chỉ tiêu” cho mỗi chuyến bay, phía địa phương sẽ huy động, vận động được bao nhiêu khách thông qua các cơ chế, chính sách linh hoạt; doanh nghiệp khai thác bao nhiêu khách. Đó không phải là câu chuyện lợi nhuận mà là vì sự phát triển chung của Huế.

Khi tất cả cùng đồng lòng, chung sức vì một mục tiêu phát triển tích cực sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa. Bay được nhiều chuyến sẽ hình thành được đường bay định kỳ. Khi hình thành được đường bay thường xuyên sẽ chuyển sang tiếp tục cho thị trường của một quốc gia khác.

Ở chiều khách quốc tế đến Huế, theo ông cần những giải pháp căn cơ nào để tạo thị trường ổn định lâu dài?

Phải khẳng định, cả hai chiều đều quan trọng và cần hoạch định chiến lược lâu dài. Huế cần chủ động tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, phù hợp từng thị trường khách, tập trung chất lượng các tuyến điểm; có cơ chế hấp dẫn cho lữ hành liên quan đến chính sách giá vé di tích và các điểm đến. Một điểm yếu cố hữu mà Huế cần phải nghiên cứu đó là những sản phẩm du lịch đêm - yếu tố thu hút và “giữ chân” du khách, trong đó có những dịch vụ như Áo dài show, trải nghiệm hoàng cung về đêm. Cùng với đó là cần có những trung tâm thương mại, dịch vụ giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế, những không gian ẩm thực địa phương đặc sắc cho khách.

Địa phương và ngành du lịch thông qua cơ quan chức năng cần làm việc với ngành chức năng và đơn vị có thẩm quyền, phía đối tác quốc tế để tạo điều kiện có được những giờ bay đẹp, những cơ chế quan tâm ưu tiên nhằm thúc đẩy đường bay từ Huế kết nối các thị trường khách quốc tế.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!