Từ đam mê hóa học đến “cửa” Olympic quốc tế

Quốc Anh bên góc học tập của mình

“Mở cửa” tương lai

Cuộc hẹn với Nguyễn Đoàn Quốc Anh được “chốt” vào buổi trưa Chủ nhật. Ba mẹ Quốc Anh “phân bua” rằng lịch học của con kín cả tuần, kể cả khi ở nhà, em cũng thường xuyên vùi đầu vào việc học. Nhiều đêm khuya, thấy ánh đèn trên bàn học vẫn sáng, con trai vẫn say sưa giải bài tập hóa học, ba mẹ phải giục con đi ngủ để giữ gìn sức khỏe. “Nhưng lắm lúc chúng tôi cũng đành phải chịu thua”, chị Đoàn Thị Hương Trà - mẹ của Quốc Anh chia sẻ.

Muộn gần hai giờ đồng hồ so với giờ hẹn, Quốc Anh cười hiền kể, trên đường trở về nhà, em gặp một người đàn ông người nước ngoài đứng ngơ ngác dưới cái nắng gay gắt, bối rối vì chiếc xe đạp bị hỏng, trong khi quanh đó không có tiệm sửa xe. Dòng người ngược xuôi, nhưng dường như ai cũng vội vã lướt qua. Biết người đàn ông cần được giúp đỡ nên Quốc Anh dừng lại hỏi han bằng tiếng Anh rồi trực tiếp dẫn người khách qua nhiều ngã rẽ, mới tìm được tiệm sửa xe. Sợ hai bên khó khăn trong giao tiếp, cũng sợ du khách bị tính phí cao nên Quốc Anh ngồi lại hỗ trợ phiên dịch. Đến lúc chiếc xe được sửa xong, người khách nhẹ nhõm, em mới yên tâm rời đi.

Ba mẹ của Quốc Anh chia sẻ, từ nhỏ em đã yêu thích đọc sách, từ văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài của những tác giả nổi tiếng. “Có lần sinh nhật cháu, tôi hỏi con thích ba mẹ tặng quà gì? Cháu nói thích quà đắt tiền lắm, rồi cười cười kéo tôi vào hiệu sách, chọn cuốn sách văn học dày cộp. Vợ chồng tôi thực sự rất vui vì lựa chọn của con. Sau này, mỗi dịp sinh nhật Quốc Anh, món quà chúng tôi tặng cháu là một cuốn sách. Để từ những trang sách, cháu học được những điều tốt đẹp, nhân văn” - anh Nguyễn Thanh Quốc Đạt, ba của Quốc Anh kể.

Khi đam mê môn hóa học lớn dần, Quốc Anh tự lên mạng đặt mua sách bằng tiền học bổng và tiền thưởng từ các kỳ thi học sinh giỏi. “Em muốn chuẩn bị hành trang thật tốt, để khi bước vào cánh cửa trường đại học, thuận lợi học tập, nghiên cứu và vững bước vào tương lai” - Quốc Anh tâm sự. Dự định của em là theo học ngành hóa học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh để từng bước hiện thực hóa ước mơ làm nghiên cứu.

Quốc Anh (thứ 3, phải qua) trong buổi tuyên dương - khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia của UBND thành phố Huế năm học 2024 - 2025

Niềm vui lớn

Lý giải về niềm say mê hóa học, Quốc Anh cho biết em bị cuốn hút bởi những thí nghiệm trực quan, đầy màu sắc; bởi khả năng của hóa học trong việc giải thích các hiện tượng đời sống, cùng tính logic trong các phương trình và lối tư duy suy luận chặt chẽ. Trên lớp, em tập trung nghe giảng và nắm bài ngay tại chỗ. Về nhà tiếp tục làm thêm bài tập để hệ thống, củng cố kiến thức. Khi có thời gian rảnh, Quốc Anh tự học, tự tìm đọc thêm tài liệu từ những cuốn sách em dành dụm để mua.

Thầy giáo Trương Thế Nhật Anh, giáo viên chủ nhiệm suốt 3 năm học nhận xét, Quốc Anh đặc biệt hứng thú với các tiết thực hành trong phòng thí nghiệm. Sự ham học và tinh thần bền bỉ của em luôn được thầy cô động viên, khích lệ để Quốc Anh tiếp tục theo đuổi đam mê.

Năm học 2025 - 2026, Quốc Anh vinh dự đoạt giải Nhất môn hóa học cấp thành phố và tiếp đó xuất sắc đoạt giải Nhì môn hóa học cấp quốc gia. Trước đó, năm học 2024 - 2025, đoạt giải Nhì cấp tỉnh; giải Ba cấp quốc gia môn hóa học; đoạt Huy chương Vàng môn hóa học trong kỳ thi Olympic Làng Sen diễn ra tại Nghệ An. Năm học 2023 - 2024 Quốc Anh đoạt giải Khuyến khích trong đợt tập huấn Trường hè hóa học Nam Trung Bộ mở rộng diễn ra tại Đà Nẵng. Năm học lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Quốc Anh đoạt giải Ba môn sinh học cấp thành phố; lên lớp 9 đoạt giải Nhất môn hóa học cấp thành phố và giải Ba cấp tỉnh. Suốt những năm học tiểu học, THCS, năm nào Quốc Anh cũng là học sinh giỏi xuất sắc. Đặc biệt, tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, trong hai năm liền (lớp 10 và 11), Quốc Anh luôn vinh dự đạt danh hiệu “Học sinh danh dự” của lớp.

Quốc Anh (giữa) đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Làng Sen

Quốc Anh tâm sự, những lần theo đội tuyển ra Hà Nội hoặc Nghệ An ôn luyện, thời gian xa nhà khá lâu khiến em nhiều lúc nhớ ba mẹ đến nghẹn ngào. Dù vậy, em vẫn tự nhủ phải vượt qua để tập trung học tập, hoàn thành tốt các đợt tập huấn, không phụ sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và niềm đam mê mà mình theo đuổi.

Thầy giáo Trương Thế Nhật Anh yêu thương nói về cậu học trò Quốc Anh: “Các thầy cô bộ môn đánh giá Quốc Anh có niềm đam mê khoa học tự nhiên, đặc biệt với hóa học. Em luôn nỗ lực trong học tập, là tấm gương để nhiều bạn trẻ noi theo”.

Theo thầy Nhật Anh, thành tích của Quốc Anh là kết quả đáng tự hào không chỉ với cá nhân em mà còn với nhà trường. “Đã khá lâu, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế mới có một học sinh môn hóa học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế. Đây là niềm vui và hạnh phúc của thầy cô trong tổ bồi dưỡng, tổ Hóa học khi được đồng hành cùng học trò trên hành trình vươn ra thế giới”, thầy chia sẻ.