Công ty Điện lực Huế: Nhiều hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng

Hỗ trợ thiết bị, thắp sáng điện sinh hoạt những căn nhà nằm trong "Chiến dịch Quang Trung"

Chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Sau khi ban hành kế hoạch triển khai Tháng Tri ân khách hàng, các Đội quản lý điện trực thuộc PC Huế chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát thực tế, lập phương án và tổ chức sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho 100 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ năm 2025.

Các hạng mục hỗ trợ tập trung vào sửa chữa, thay thế đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn chiếu sáng và các thiết bị điện thiết yếu, với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng. Hoạt động không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí sửa chữa mà còn góp phần nâng cao mức độ an toàn trong quá trình sử dụng điện, hạn chế nguy cơ cháy nổ, tai nạn điện trong sinh hoạt hằng ngày.

Cùng với hoạt động sửa chữa, các Đội quản lý điện còn tổ chức tặng quà tri ân là các nhu yếu phẩm và thiết bị điện cần thiết, kịp thời động viên các hộ dân khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của người thợ điện đối với cộng đồng.

Nhiều ý kiến ghi nhận đó là hoạt động thiết thực, đúng đối tượng, góp phần giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung về triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, PC Huế đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương khôi phục hạ tầng điện, cấp điện mới cho các khu vực có nhà ở được sửa chữa, xây dựng lại, với tinh thần “khôi phục nhà đến đâu, điện có đến đó”.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, thời gian qua, PC Huế đã tích cực đảm bảo nguồn điện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, góp phần quan trọng giúp địa phương sớm hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ.

Bên cạnh triển khai các hoạt động tri ân, PC Huế còn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc phòng ngừa rủi ro về điện, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội hướng đến người dân, PC Huế còn triển khai chương trình tri ân khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn trên địa bàn. PC Huế đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức ký cam kết tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải, tham gia thí điểm giá điện hai thành phần, góp phần sử dụng điện hiệu quả, ổn định hệ thống điện.

Thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách nhân tháng Tri ân khách hàng của PC Huế

Thông qua các buổi làm việc, trao đổi, PC Huế lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của khách hàng về công tác cung cấp điện, đồng thời giới thiệu các dịch vụ ngành Điện đang triển khai, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân và phong trào thanh niên, ngày 20/1/2026, Đoàn Thanh niên PC Huế phối hợp triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn A Đeeng Par Lieng 1, xã A Lưới 1, thành phố Huế. Dịp này, Đoàn Thanh niên PC Huế, Chi đoàn Đội quản lý điện A Lưới phối hợp với Đoàn xã A Lưới 1 tiến hành lắp đặt 10 trụ đèn chiếu sáng LED 300W sử dụng năng lượng mặt trời, với chiều dài tuyến 300 mét, kinh phí thực hiện gần 20 triệu đồng. Việc lựa chọn đèn năng lượng mặt trời không chỉ phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu vùng biên giới mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành, giảm kinh phí sửa chữa về lâu dài.

Công trình được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, đưa vào sử dụng góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, học tập của người dân, nhất là trẻ em; đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ban nữ công PC Huế thăm tặng quà cho các cháu tại Trường mầm non Thượng Nhật

Nhân Tết Bính Ngọ đang đến gần, Ban Nữ công PC Huế tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Ban Nữ công đã đến thăm hỏi, trao quà Tết cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Thượng Nhật, xã Nam Đông, với tổng giá trị quà tặng 7 triệu đồng, mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các em nhỏ vùng cao trong những ngày cuối năm. Bên cạnh đó, chương trình “Đem Tết đến cho người nghèo” đã triển khai, trao tặng hơn 50 suất quà Tết, với tổng kinh phí trên 16 triệu đồng, đến người già neo đơn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, PC Huế tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, các công trình thắp sáng đường quê, đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tiếp tục xây dựng hình ảnh ngành Điện ngày càng gần gũi, trách nhiệm với cộng đồng.