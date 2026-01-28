  • Huế ngày nay Online
Xem tranh ngựa trước thềm xuân Bính Ngọ

HNN.VN - Nếu như ngựa trong tranh Lê Bá Đảng có đủ mọi cung bậc, thủ pháp tạo hình và trải dài qua nhiều thời kỳ sáng tạo thì những con ngựa trong tranh các họa sĩ hậu thế hôm nay cũng có nét riêng đầy cá tính.

Một góc triển lãm với các tác phẩm vẽ ngựa của danh họa Lê Bá Đảng 

Người yêu nghệ thuật xứ Huế như đắm chìm trong các cung bậc cảm xúc về tranh ngựa khi chiêm ngưỡng các tác phẩm tại triển lãm “Ngựa với sắc xuân Bính Ngọ 2026” do Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức, khai mạc chiều 30/1 tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (15 Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Triển lãm là một cuộc hội ngộ lẫn đối thoại. Ở đó những tác phẩm vẽ về ngựa của danh họa Lê Bá Đảng được trưng bày cũng với hàng chục tác phẩm vẽ về ngựa của các họa sĩ Huế lẫn Đà Nẵng, Quảng Trị.

Người xem đã có cơ hội chiêm ngưỡng linh vật năm Ngọ của Lê Bá Đảng với những nét cách điệu, trừu tượng thông qua các chất liệu như sơn dầu hay acrylic với góc nhìn đa chiều nhưng đầy cảm xúc lẫn thần thái. Trong khi đó, ngựa của các họa sĩ đương thời đem tới triển lãm lần này cũng với đa dạng chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, gốm, sắt, nhôm, màu bột, tổng hợp, monoprint… cũng thể hiện sự sinh động trong mối giao hòa với hoa, mùa xuân, thiên nhiên và con người. Ở đó có thể thấy được chất riêng trong quá trình tìm tòi sáng tạo, cảm xúc thẩm mỹ và thế giới quan đa chiều của các nghệ sĩ.

Theo đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Huế, trong văn hóa phương Đông, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, trí tuệ, tinh thần bền bỉ và khát vọng tự do. Với Huế - vùng đất gắn với hình tượng Long Mã, biểu trưng cho chí khí ngang dọc, dũng mãnh mà điềm đạm của bậc quân tử. Vì thế, chủ đề triển lãm còn mang ý nghĩa gửi gắm tinh thần đổi mới, niềm tin và vận hội mới của Huế trong hành trình phát triển và hội nhập.

Thông qua triển lãm, Bảo tàng mong muốn mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật những trải nghiệm thẩm mỹ giàu cảm xúc trong những ngày đầu xuân.

Triển lãm mở cửa đến ngày 27/2.

N. MINH
