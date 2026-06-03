Huế và Shizuoka mở rộng hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và giảm phát thải carbon

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn tặng quà lưu niệm đến đối tác Nhật Bản

Ông Hiroshi OMURA bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị từ lãnh đạo thành phố Huế. Giám đốc Sở Môi trường Shizuoka kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong khuôn khổ Dự án Hợp tác giữa các đô thị hướng tới giảm phát thải carbon (C3P), đồng thời là cơ hội để hai bên thảo luận, thống nhất các định hướng chiến lược trong thời gian tới.

C3P là dự án do Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) hỗ trợ. Chương trình nhằm hiện thực hóa Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Huế thông qua mạng lưới hợp tác liên địa phương. Dự án cũng đồng thời giới thiệu các công nghệ giảm phát thải tiên tiến từ Nhật Bản, đặc biệt là các công nghệ đặc thù của doanh nghiệp tại Shizuoka.

Theo ông Hiroshi OMURA, Shizuoka hiện sở hữu và triển khai nhiều giải pháp công nghệ mũi nhọn phục vụ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính như: hệ thống chiếu sáng LED hiệu suất cao tích hợp năng lượng tái tạo, công nghệ nồi hơi hiệu suất cao, công nghệ xi măng thu giữ và tái sử dụng carbon… Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác môi trường giữa hai thành phố.

Ông Hiroshi OMURA khẳng định sẽ tích cực kết nối, quảng bá hình ảnh thành phố Huế đến các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Shizuoka, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Huế và các địa phương Nhật Bản.

Lãnh đạo thành phố Huế và Đoàn công tác thành phố Shizuoka (Nhật Bản)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cho biết, thời gian qua, Huế đã thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả với nhiều địa phương Nhật Bản trên các lĩnh vực: thương mại, du lịch, giáo dục, y tế, lao động, giao lưu văn hóa và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Huế đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thân thiện với môi trường. Do đó, thành phố đặc biệt coi trọng hợp tác quốc tế để giải quyết thách thức về biến đổi khí hậu, quản lý môi trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Khẳng định ý nghĩa thiết thực của dự án C3P đối với định hướng phát triển “xanh” của địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cam kết Huế luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Shizuoka triển khai hiệu quả dự án.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố Huế mong muốn Shizuoka tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên; tin tưởng các hoạt động này sẽ là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và giữa Huế với các địa phương Nhật Bản nói riêng.