Củng cố tin cậy, thúc đẩy hợp tác, xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh

Các chuyến thăm khẳng định chính sách đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng ta dành ưu tiên cao cho mối quan hệ với các nước láng giềng gần gũi, các nước thành viên ASEAN; tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và phát triển.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Sonexay Siphandone đến Việt Nam sau khi được Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Quốc hội khóa X tín nhiệm bầu tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra sau khi hai nước tổ chức thành công Đại hội Đảng, kiện toàn lãnh đạo cấp cao của nhiệm kỳ mới và đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Đặc biệt, tiếp nối các chuyến thăm cấp Nhà nước mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam hồi tháng 1 và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Lào vào tháng 2 vừa qua, chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao hai nước coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt có một không hai giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đồng thời triển khai cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động phức tạp về địa chính trị, chuyến thăm gửi đi thông điệp Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ lợi ích chiến lược, hỗ trợ nhau trong phát triển đất nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ để ứng phó hiệu quả với các thách thức chung. Quan hệ Việt Nam-Lào không chỉ là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mà còn trở thành một hình mẫu đặc biệt trong quan hệ quốc tế, hợp tác cùng phát triển trong kỷ nguyên mới. Hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực theo tinh thần "gắn kết chiến lược". Hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai kể từ khi Chính phủ Campuchia khóa VII được thành lập (tháng 8/2023). Diễn ra khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, một chặng đường có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Campuchia, chuyến thăm tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã được xây dựng và vun đắp trên nền tảng tình hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và những lợi ích chiến lược chung, trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc. Nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, hai nước đang đẩy mạnh triển khai, thực hiện các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất. Hai bên duy trì hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, nhất là ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Tiếp sau chuyến thăm Thái Lan vào cuối tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Thái Lan trong quan hệ hợp tác với Việt Nam, cũng như mong muốn, quyết tâm của Chính phủ Thái Lan thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có vai trò quan trọng trong ASEAN, cùng chia sẻ chung mục tiêu về phát triển bền vững trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và đưa ra những sáng kiến để giải quyết những thách thức đang đặt ra không chỉ cho từng quốc gia mà cho tất cả các nước trong khu vực.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste phát triển tốt đẹp. Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ Timor-Leste gia nhập ASEAN và luôn đồng hành trong quá trình Timor-Leste hội nhập khu vực. Quan hệ hai nước thời gian qua được vun đắp trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và hiện đang có những điều kiện thuận lợi để chuyển từ gắn kết tình cảm, thiện chí chính trị thành những chương trình hợp tác cụ thể, thực chất.

Việc Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmao thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình hội nhập của Timor-Leste khi nước này đã trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN. Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ gần gũi, hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Timor-Leste lên một cấp độ mới phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của các Thủ tướng Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước này trên tất cả các lĩnh vực; thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của các thành viên ASEAN đối với sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy đối thoại chiến lược về tương lai của khối. Thành công của các chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng như kiến tạo hòa bình, thịnh vượng chung cho khu vực.

https://nhandan.vn/cung-co-tin-cay-thuc-day-hop-tac-xay-dung-cong-dong-asean-vung-manh-post967517.html