Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Ngày 26/1/2026, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bầu không khí vui mừng phấn khởi tại hai nước ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau Đại hội XIV thể hiện sự coi trọng, ưu tiên cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước. Chuyến thăm cũng mở ra cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, thống nhất quan điểm về định hướng tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh mới sau Đại hội Đảng vừa diễn ra tại mỗi nước.

Trên thế giới, hiếm có mối quan hệ song phương nào sâu đậm, thủy chung, trong sáng, bền chặt như quan hệ Việt Nam-Lào. Tình cảm gắn bó đặc biệt này được hun đúc, trưởng thành và lớn mạnh từ những năm tháng khói lửa chiến tranh, khi cả hai dân tộc đồng cam cộng khổ đấu tranh vì độc lập, tự do và cùng vượt khó khăn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Trong quá trình đổi mới và hội nhập, mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào tiếp tục là tài sản chung vô giá, là nguồn sức mạnh, điểm tựa chiến lược cho sự ổn định, phát triển và là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Tiếp nối truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất đặt ưu tiên cao nhất cùng phấn đấu nâng mối quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới.

Tháng 12/2025, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí bổ sung nội hàm mới nhằm làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ song phương lên mức “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”. Đây là bước tiến lịch sử trên chặng đường hợp tác, phản ánh đầy đủ tầm vóc, chiều sâu của quan hệ song phương, đồng thời khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài của Việt Nam và Lào vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Lào phát triển tốt đẹp. Tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược tiếp tục được củng cố, thắt chặt, giữ vai trò nòng cốt định hướng tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên tích cực triển khai và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, gặp gỡ và trao đổi giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào do hai Thủ tướng Chính phủ chủ trì, gặp gỡ giữa hai Chủ tịch Quốc hội. Những chuyến thăm lẫn nhau được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên thực hiện trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới là minh chứng sinh động và rõ nét cho sự coi trọng đặc biệt, quyết tâm cao độ làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết Việt Nam-Lào, gắn mong muốn nâng tầm quan hệ song phương với khát vọng phát triển của mỗi nước.

Trên cơ sở tin cậy chính trị cao, hợp tác giữa hai nước gặt hái nhiều thành quả đáng tự hào trong các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chuyển biến tích cực, xuất hiện các điểm sáng mới, tháo gỡ được những vướng mắc tồn đọng. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương tăng trưởng liên tục nhiều năm và lần đầu tiên cán mốc 3 tỷ USD năm 2025. Đặc biệt, Việt Nam đã cử đoàn chuyên gia kinh tế, tài chính sang hỗ trợ, tư vấn cho Lào giải quyết khó khăn về kinh tế vĩ mô. Một số kinh nghiệm và chính sách đột phá của Việt Nam được Lào tiếp thu, vận dụng trên thực tế nhằm giải quyết khó khăn kinh tế-tài chính, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường cả về chất và lượng. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Hai bên tiếp tục duy trì an ninh, trật tự và hòa bình biên giới, phát huy mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học và kỹ thuật… cũng đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên duy trì liên lạc ở cấp độ cao nhất đã khẳng định sự tin cậy chính trị, gắn kết chiến lược sâu sắc giữa Việt Nam và Lào - hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ gắn bó máu thịt. Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, lâu dài.

