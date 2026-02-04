Quan hệ Việt Nam-Lào: Động lực mới cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Lào vào ngày 5/2. Nhân dịp này, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa chuyến thăm này.

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, chuyến thăm là sự kiện chính trị-ngoại giao quan trọng vào đầu năm 2026, diễn ra trong bối cảnh Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII (từ ngày 6-8/1/2026) và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV (từ 19-23/1/2026). Chuyến thăm Lào của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào, đồng thời tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm này, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, cùng các nhà lãnh đạo quan trọng khác của Đảng và Nhà nước Lào. Đây là dịp để hai bên trao đổi sâu rộng về phương hướng hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa và xã hội.

Hai bên cũng sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế, tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế chiến lược giữa hai nước, bao gồm các dự án kết nối hạ tầng quan trọng như đường bộ và kết nối thương mại biên giới. Đồng thời, hai bên dự kiến trao đổi về việc tăng cường liên kết thương mại và đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của mỗi nước.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận các vấn đề hợp tác khu vực, bao gồm phối hợp trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mekong và các cơ chế đa phương khác.

“Chuyến thăm lần này của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong bối cảnh Đông Nam Á đang đối mặt với những thách thức mới về an ninh, phát triển và liên kết kinh tế ngày càng sâu rộng. Đây là cơ hội để tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cả trên bình diện song phương lẫn quốc tế”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh.

Nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác kinh tế sẽ tạo thuận lợi cho phát triển thương mại và kết nối chuỗi giá trị giữa hai nước và trong khu vực, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết, tại kỳ họp giữa hai Chính phủ Lào-Việt Nam năm vừa qua, hai bên đã nhất trí phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương khoảng 10 đến 15% mỗi năm, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối hạ tầng, phát triển chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 2,6 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Hai nước đang nỗ lực nâng mục tiêu tổng kim ngạch thương mại song phương lên khoảng 5 tỷ USD trong tương lai gần và hướng tới mục tiêu dài hạn là 10 tỷ USD.

Có thể nói, chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Lào, nhấn mạnh quyết tâm chính trị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội cho hợp tác thực chất và bền vững trên nhiều lĩnh vực chiến lược.

