Huế mở rộng cánh cửa hợp tác du lịch, y tế và hàng không với các đối tác Hàn Quốc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trao đổi với đoàn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã khái quát bức tranh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh và điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa Huế với các đối tác Hàn Quốc thời gian qua. Lãnh đạo thành phố bày tỏ kỳ vọng đoàn doanh nghiệp sẽ là cầu nối quan trọng, giới thiệu các đối tác phù hợp để nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác chiến lược trong ba lĩnh vực mũi nhọn: du lịch, y tế và hàng không.

Cụ thể, đối với lĩnh vực du lịch, Huế đề xuất tăng cường kết nối để quảng bá, xúc tiến điểm đến và phát triển các kênh truyền thông đa ngôn ngữ. Trong lĩnh vực y tế, thành phố mong muốn các chuyên gia y khoa cùng đại diện Tập đoàn Sin Sang phối hợp nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe kết hợp khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng và dịch vụ thẩm mỹ cao cấp, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái du lịch địa phương.

Về hợp tác hàng không, lãnh đạo thành phố đề nghị các đối tác Hàn Quốc, đặc biệt là đại diện h ãng hàng không Korean Air, quan tâm xúc tiến mở các đường bay trực tiếp hoặc các chuyến bay thuê chuyến (charter) từ các thành phố lớn của Hàn Quốc đến Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, từ đó tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch, thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Bà Heather J.Y. Greene trao đổi với lãnh đạo thành phố

Trân trọng trước sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo thành phố Huế, bà Heather J.Y. Greene đánh giá cao những lợi thế vượt trội của địa phương. Bà nhận định Huế là một thành phố giàu bản sắc văn hóa, sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp , để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách xứ Kim c hi. Bà Heather J.Y. Greene đặc biệt quan tâm đến đề xuất mở đường bay trực tiếp kết nối đôi bên, khẳng định đây là đòn bẩy cốt lõi để thúc đẩy du lịch, thu hút dòng vốn đầu tư và mở rộng hợp tác kinh tế. Với uy tín và mạng lưới kết nối của mình, bà cam kết sẽ tích cực thúc đẩy, đưa các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Huế, nhất là ở hai mảng giàu tiềm năng là du lịch và y tế.