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ClockThứ Ba, 09/06/2026 12:41

Huế mở rộng cánh cửa hợp tác du lịch, y tế và hàng không với các đối tác Hàn Quốc

HNN.VN - Ngày 9/6, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do Bà Heather JY Greene, Giáo sư Trường Đại học Y khoa Koshin làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với UBND thành phố. TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trao đổi với đoàn  

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã khái quát bức tranh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh và điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa Huế với các đối tác Hàn Quốc thời gian qua. Lãnh đạo thành phố bày tỏ kỳ vọng đoàn doanh nghiệp sẽ là cầu nối quan trọng, giới thiệu các đối tác phù hợp để nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác chiến lược trong ba lĩnh vực mũi nhọn: du lịch, y tế và hàng không.

Cụ thể, đối với lĩnh vực du lịch, Huế đề xuất tăng cường kết nối để quảng bá, xúc tiến điểm đến và phát triển các kênh truyền thông đa ngôn ngữ. Trong lĩnh vực y tế, thành phố mong muốn các chuyên gia y khoa cùng đại diện Tập đoàn Sin Sang phối hợp nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe kết hợp khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng và dịch vụ thẩm mỹ cao cấp, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái du lịch địa phương.

Về hợp tác hàng không, lãnh đạo thành phố đề nghị các đối tác Hàn Quốc, đặc biệt là đại diện hãng hàng không Korean Air, quan tâm xúc tiến mở các đường bay trực tiếp hoặc các chuyến bay thuê chuyến (charter) từ các thành phố lớn của Hàn Quốc đến Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, từ đó tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch, thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Bà Heather J.Y. Greene trao đổi với lãnh đạo thành phố  

Trân trọng trước sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo thành phố Huế, bà Heather J.Y. Greene đánh giá cao những lợi thế vượt trội của địa phương. Bà nhận định Huế là một thành phố giàu bản sắc văn hóa, sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹpđể lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách xứ Kim chi. Bà Heather J.Y. Greene đặc biệt quan tâm đến đề xuất mở đường bay trực tiếp kết nối đôi bên, khẳng định đây là đòn bẩy cốt lõi để thúc đẩy du lịch, thu hút dòng vốn đầu tư và mở rộng hợp tác kinh tế. Với uy tín và mạng lưới kết nối của mình, bà cam kết sẽ tích cực thúc đẩy, đưa các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Huế, nhất là ở hai mảng giàu tiềm năng là du lịch và y tế.

Trưởng đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn TP. Huế tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và tối ưu hóa môi trường đầu tư để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, triển khai dự án. Đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng, buổi làm việc này chính là bước khởi đầu quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho các chương trình hợp tác cụ thể, hiệu quả và bền vững trong tương lai gần.

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Hàn Quốcđại họcbà Heather J.Y. Greenetrao đổihợp tácdu lịchhàng không
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