Khơi thông tiềm năng Chân Mây - Lăng Cô để phát triển xứng tầm vùng kinh tế động lực phía nam

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì buổi làm việc; cùng dự có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí UVTV Thành ủy và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ngành liên quan.

Không gian phát triển chiến lược

Chân Mây - Lăng Cô giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong tổng thể quy hoạch và chiến lược phát triển của TP. Huế. Với lợi thế hiếm có về cảng biển nước sâu, trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, đường bờ biển dài, vịnh Lăng Cô một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, cùng hệ sinh thái đầm phá, du lịch và công nghiệp, địa bàn này được xác định là vùng kinh tế động lực phía nam, trung tâm phát triển công nghiệp - cảng biển - logistics gắn với dịch vụ, du lịch biển chất lượng cao.

Trong bối cảnh vừa được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Chân Mây - Lăng Cô đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác lập rõ tầm nhìn, mục tiêu và các khâu đột phá cho giai đoạn mới. Ngay sau đại hội, việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết được triển khai đồng bộ; chương trình hành động toàn khóa và các kế hoạch cụ thể được ban hành kịp thời, bám sát thực tiễn địa bàn rộng, dân số đông, nhiều dự án trọng điểm.

Nghị quyết đại hội bước đầu đạt kết quả tích cực, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản thông suốt; cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến rõ; kinh tế giữ đà tăng trưởng, trong đó công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - du lịch tiếp tục là động lực; công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, tạo quỹ đất cho các dự án lớn. Niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân từng bước được củng cố, tạo nền tảng chính trị - xã hội cho phát triển lâu dài.

Bí thư Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng Cô Lưu Đức Hoàn báo cáo tại buổi làm việc

Từ ngày 1/7 - 31/12/2025, UBND xã tiếp nhận gần 11.000 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết trên 98%; trong đó, hơn 95% đúng và trước hạn; 95% hồ sơ thực hiện trực tuyến, 100% hồ sơ được số hóa. Công tác tiếp dân được duy trì nền nếp với 12 cuộc tiếp dân định kỳ của bí thư đảng ủy, nhiều kiến nghị được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở.

Cần có nghị quyết chuyên đề

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng Cô kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, đề nghị xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp thành phố với UBND xã nhằm thống nhất quản lý Nhà nước, phân định rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả xử lý các vấn đề từ cơ sở.

Xã Chân Mây - Lăng Cô cũng đề xuất áp dụng cơ chế tài chính đặc thù, cho phép xã được giữ lại 100% nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư; đồng thời xem xét trích lại 5-10% các khoản thu ngân sách phát sinh trên địa bàn để đầu tư cho giáo dục, hạ tầng thiết yếu và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu góp ý nhiều vấn đề trọng tâm để Chân Mây - Lăng Cô phát triển, như về cơ chế tài chính - ngân sách; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trụ sở làm việc; tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, cần ban hành một nghị quyết riêng cho Chân Mây - Lăng Cô. Đây là yêu cầu cấp thiết để tập trung nguồn lực, tạo cơ chế đồng bộ cho địa phương phát triển giai đoạn 2026-2030, xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía nam của thành phố.

Khơi thông tiềm năng, phát huy đúng vai trò

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Chân Mây - Lăng Cô trong điều kiện địa phương mới thành lập, bộ máy vừa sắp xếp nhưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bước đầu triển khai nghị quyết đại hội đạt kết quả tích cực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định Chân Mây - Lăng Cô giữ vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng trong tổng thể phát triển của TP. Huế, nhất là trong phát triển kinh tế biển, công nghiệp, du lịch và logistics. Tuy nhiên, tiềm năng lớn của địa bàn vẫn chưa được khai thác tương xứng, yêu cầu và kỳ vọng đặt ra cho giai đoạn tới là rất cao.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung kiểm tra các công trình tại cảng Chân Mây

Bí thư Thành ủy chỉ rõ, bên cạnh các dự án công nghiệp lớn, địa phương còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết như nhà ở xã hội, trường học, thiết chế văn hóa cơ sở, hạ tầng giao thông, cùng những yếu tố tiềm ẩn về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời nhấn mạnh, trách nhiệm đối với những tồn tại này không chỉ của địa phương mà còn là trách nhiệm của thành phố, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhất là sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Đại hội Đảng bộ xã, qua đó khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của đảng ủy, vai trò nêu gương của người đứng đầu, coi công tác xây dựng Đảng là then chốt. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; ưu tiên tuyển dụng, bố trí cán bộ còn thiếu, bảo đảm đúng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu mới; thực hiện nghiêm phân cấp, phân quyền, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố phối hợp với Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng và các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết xây dựng đô thị Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 2026 - 2030. Sau đó, thành lập Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện hiệu quả, sớm đưa Chân Mây - Lăng Cô phát triển xứng tầm vùng kinh tế động lực phía nam của thành phố Huế.