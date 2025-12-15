Xã Chân Mây - Lăng Cô bàn giao nhà tình nghĩa

Bà Lê Thị Phượng giữa vòng tay yêu thương

Bà Lê Thị Phượng, nay đã 90 tuổi, là vợ của Liệt sĩ Trần Văn Tương, nguyên chiến sĩ trinh sát Huyện đội Phú Lộc, hy sinh năm 1962. Chồng khi hy sinh khi bà 26 tuổi. Dù không có con nhưng bà vẫn ở vậy thờ chồng và hiện sống cùng người cháu gái.

Tuy mới đi vào hoạt động nhưng sau khi Báo Huế ngày nay (số ra ngày 26/7/2025) đề cập về trường hợp của bà Lê Thị Phượng, vợ liệt sĩ đang còn sống trong ngôi nhà tạm, Đảng ủy, Chính quyền và Mặt trận xã Chân Mây - Lăng Cô đã nhập cuộc.

Bên cạnh đó, khi biết hoàn cảnh của bà Phượng, ông Nguyễn Công Luận - một người con của xã Phú Vang nay là Giám đốc Công ty CP Cơ điện ở TP.Hồ Chí Minh đã tài trợ 90 triệu để cùng gia đình (góp thêm 34 triệu) nâng cấp ngôi nhà rộng 65 m2 và mua sắm thiết bị.

Sau gần 2 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành. Bà con hàng xóm đã đến chia vui và mừng cho bà Lê Thị Phượng những năm cuối đời được sống trong ngôi nhà khang trang, có nơi thờ chồng tử tế. Đây là việc làm thiết thực của Đảng bộ và chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.