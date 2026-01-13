Phát huy tiềm năng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng

Nhờ chính sách hỗ trợ, HTX Chế biến gỗ Hồng Vân đã đầu tư cơ sở chế biến hơn 17 tỷ đồng

Hiệu ứng từ chính sách hỗ trợ

Trong 3 năm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng các địa phương triển khai thực hiện các hợp phần đã phê duyệt trong Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022 - 2025. Các hạng mục đầu tư hạ tầng trong vùng nguyên liệu đến nay cơ bản hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ và thành viên HTX, vận động thành lập mới 2 HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông, lâm nghiệp; xây dựng và hoàn thiện 3 mô hình của Đề án về phát triển HTX LNBV đạt mục tiêu; mở rộng thêm diện tích rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ trên 7.000ha, với hơn 600 hộ dân tham gia…

Nhờ chính sách hỗ trợ này, HTX Chế biến gỗ Hồng Vân, xã A Lưới 1 đã đầu tư cơ sở chế biến 17,1 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ của Nhà nước 3,6 tỷ đồng. Giám đốc HTX Chế biến gỗ Hồng Vân Trần Duy Phong cho hay: Nhà máy đã đi vào hoạt động với sản lượng gỗ thu mua trung bình 70 - 80 tấn/ngày, nâng doanh thu hiện tại của HTX lên 1,8 tỷ đồng/tháng. HTX còn tạo việc làm cho gần 10 lao động là thành viên HTX, với mức lương bình quân 7 - 8 triệu đồng/người/tháng và được hỗ trợ các chính sách BHXH và BHYT…

Tương tự, HTX LNBV Thượng Nhật, xã Nam Đông nhờ vào sự hỗ trợ này cũng đã xây dựng hoàn thành nhà máy cưa xẻ gỗ đưa vào hoạt động, với tổng mức đầu tư trên 4 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ của Nhà nước 1,8 tỷ đồng. Hiện tại, diện tích nhà máy của HTX được nâng lên gần 4.600m2, gồm 4 máy cưa xẻ gỗ, công suất 250m3/tháng. Nhờ đó, đã tạo việc làm cho 15 lao động thuộc thành viên của HTX.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh cho biết, Sở đã phối hợp triển khai đầu tư 11 tuyến đường trong vùng nguyên liệu, với tổng chiều dài 20,73km và 2 bãi tập kết nguyên liệu với tổng kinh phí trên 77 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 60 tỷ đồng, ngân sách thành phố gần 5,7 tỷ đồng, vốn đối ứng của HTX 12 tỷ đồng. Các hạng mục đầu tư bước đầu đã phát huy chức năng và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trong việc trồng và khai thác gỗ rừng trồng.

Để khai thác tốt tiềm năng vùng nguyên liệu

Chính sách xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn đã phát huy tiềm năng và lợi thế sản xuất, kinh doanh rừng trồng, đặc biệt là rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng bền vững của Huế. Đến nay, toàn thành phố có 24 HTX LNBV, với 473 thành viên, mở rộng diện tích rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ lên 13.207ha, gồm 1.837 hộ dân, thành viên HTX trồng rừng tham gia. Trong đó, diện tích rừng trồng của hộ dân, thành viên HTX có chứng chỉ FSC là 9.273ha, doanh nghiệp có chứng chỉ FSC là 3.117ha, HTX là 817ha. Năm 2025, các thành viên thông qua HTX LNBV đã ký kết hợp đồng liên kết để tiêu thụ gỗ rừng trồng với diện tích từ 1.400 - 1.500ha/năm, sản lượng khai thác 195.566 tấn, trong đó khối lượng gỗ xẻ 54.560 tấn, khối lượng gỗ dăm 141.006 tấn.

Theo ông Lê Văn Anh, thành phố hiện có 305.665ha đất rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 205.550ha, rừng trồng đã thành rừng gần 77.333ha, diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng 22.783ha, độ che phủ rừng toàn thành phố đạt 57,18%. Trong bối cảnh quản lý đất lâm nghiệp như hiện nay, để hình thành vùng nguyên liệu tập trung của từng chuỗi giá trị là hình thành các HTX LNBV. Tuy nhiên, do địa bàn vùng nguyên liệu nằm trong dự án lớn, kinh phí đầu tư còn hạn chế nên các HTX không đủ nguồn lực để phát huy hết tiềm năng.

Cùng với đó, các HTX LNBV thường có nhu cầu thuê đất tại các địa phương để tổ chức sản xuất, kinh doanh, song nhiều trường hợp vướng cơ chế đất đai nên vẫn chưa thuê được. Giám đốc HTX LNBV Thượng Nhật Hồ Thị Điệp cho rằng, nhiều HTX không thể đủ nguồn lực để thuê đất đầu tư xây dựng cơ sở chế biến trong các khu quy hoạch tập trung và khu công nghiệp theo quy định. Đây là một trở ngại rất lớn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX.

Trao đổi vấn đề này, ông Lê Văn Anh cho biết, sở đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chính phủ có chính sách tạo điều kiện cho các HTX LNBV thuê đất trong vùng nguyên liệu để tổ chức sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, sớm nghiệm thu các hạng mục công trình đã hoàn thành để bàn giao cho đơn vị sử dụng nhằm khai thác tiềm năng giá trị của từng công trình, đặc biệt là ở các xã miền núi của thành phố. Tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 và nâng tổng mức đầu tư, hỗ trợ để tạo điều kiện cho thành phố khai thác hết tiềm năng của vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng.