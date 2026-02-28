Làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm quyền bầu cử của công dân

Công an xã Quảng Điền “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” hoàn thiện danh sách cử tri trên địa bàn

Rà từng trường hợp, chắc từng dữ liệu

Tại xã Quảng Điền, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổng rà soát cư trú; phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố và lực lượng liên quan hoàn thiện danh sách cử tri theo đúng quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại 29 điểm, tương ứng 26 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm đúng thời gian quy định để Nhân dân theo dõi, kiểm tra và phản ánh kịp thời nếu phát hiện sai sót. Tổng số cử tri trên địa bàn hiện khoảng 31.000 người.

Sau thời điểm niêm yết, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc di biến động dân cư, kịp thời điều chỉnh các trường hợp chuyển đến, chuyển đi hoặc thay đổi thông tin cá nhân. Từng trường hợp được kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng và cập nhật đồng bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng công an trực tiếp đến từng hộ gia đình xác minh thực tế cư trú; tập trung rà soát nhóm công dân có hộ khẩu thường trú nhưng không còn sinh sống tại địa phương, người cư trú thực tế nhưng chưa đăng ký thường trú, tạm trú, cũng như cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu.

Trung tá Hồ Minh Bình, Trưởng Công an xã Quảng Điền nhấn mạnh: Việc lập danh sách cử tri phải bảo đảm chính xác tuyệt đối, không để sót bất kỳ công dân đủ điều kiện nào và không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, minh bạch của cuộc bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Ánh Cầu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực tại 26 điểm bỏ phiếu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đúng quy định.

Linh hoạt, sát cơ sở

Tại phường Mỹ Thượng, công tác rà soát được triển khai đồng loạt tại 14 ô khu vực và các cơ sở lưu trú. Ngoài kiểm tra hành chính, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID để khai báo lưu trú, đăng ký cư trú; qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, đơn vị tổ chức vận động, hướng dẫn thực hiện khai báo đầy đủ, kịp thời khi có người đến ở hoặc rời đi. Những trường hợp thiếu hoặc sai lệch thông tin được xác minh, cập nhật ngay trên hệ thống, bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả việc lập danh sách cử tri và tổ chức bỏ phiếu.

Thiếu tá Hoàng Đình Cường, Phó Trưởng Công an phường Mỹ Thượng cho biết: Nhờ chủ động chuẩn bị từ sớm, đến nay dữ liệu dân cư trên địa bàn cơ bản bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Việc phân loại cử tri theo khu vực bỏ phiếu được thực hiện khoa học trên hệ thống, giảm thiểu tối đa sai sót thủ công. Đối với các trường hợp chưa được cấp thẻ căn cước hoặc đang chờ cấp, lực lượng chức năng xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời, bảo đảm 100% cử tri có đủ giấy tờ tùy thân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở tại Huế không chỉ góp phần chuẩn bị chu đáo cho kỳ bầu cử sắp tới, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò chiến lược của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.