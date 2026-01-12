Tăng cường phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng ở khu vực biên giới

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp trong thời gian qua. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng BĐBP với cấp ủy, chính quyền các xã, phường biên giới, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn thành phố được giữ vững; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố.

Hội nghị thảo luận, thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới. Trên cơ sở thống nhất các nội dung, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế và đảng ủy 12 xã, phường biên giới đã ký kết quy chế phối hợp với các nội dung trọng tâm: Tăng cường trao đổi thông tin, hiệp đồng chặt chẽ đối với nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Triển khai sâu rộng chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia các mô hình tự quản bảo vệ chủ quyền, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030

“Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy BĐBP thành phố và các đảng ủy xã, phường biên giới trong việc phối hợp xây dựng, thống nhất nội dung quy chế. Nội dung quy chế đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; xác định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trong phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới” - Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị cần sớm cụ thể hóa các nội dung đã ký kết thành chương trình, kế hoạch hành động sát với đặc thù từng địa bàn; triển khai thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức, bảo đảm hiệu quả thực chất, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, mạnh về quốc phòng - an ninh.