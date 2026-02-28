Khi nông dân làm du lịch

Trải nghiệm mô hình du lịch sinh thái của anh Nguyễn Quốc Triều

Với tiềm năng lợi thế về đất đai màu mỡ và được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi thông qua kênh Hội Nông dân, anh Nguyễn Quốc Triều ở xã Bình Điền mạnh dạn cải tạo vườn tạp xây dựng vườn cây ăn trái trên vùng đất gò đồi với diện tích 5ha. Vườn cây được quy hoạch thành từng khu riêng biệt với các giống cây như sầu riêng, mít, bưởi da xanh, quýt, ổi... Đồng thời, anh cũng quy hoạch khu chăn nuôi một số loại gia súc, gia cầm. Từ diện tích này, anh Triều còn phát triển mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm cây ăn quả trên vùng đất gò đồi, với mục đích đưa du khách đến gần với thiên nhiên, cảm nhận bầu không khí trong lành cùng với vườn cây ăn trái hữu cơ.

Anh Triều cho hay, cùng với du lịch sinh thái trải nghiệm cây ăn quả, đến đây du khách có thể nhìn thấy các con vật có nguồn gốc hoang dã được nuôi thuần hóa như heo rừng, gà rừng, dúi… Nếu du khách có nhu cầu thì vẫn có thể thuê đất tự trồng rau, nuôi cá, nuôi heo... và tự thu hoạch thành quả để trải nghiệm cuộc sống như những người nông dân thực thụ. Hoặc có thể tham gia chương trình một ngày làm nông dân, với các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Đánh giá về tiềm năng của mô hình, anh Lê Văn Lân, một người dân địa phương cho rằng, loại hình du lịch trải nghiệm này hiện được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là những người dân ở trung tâm thành phố. Bởi hiện nay trên thị trường có nhiều loại hình du lịch trải nghiệm, nhưng với loại hình du lịch trải nghiệm có thể nuôi trồng và thu hoạch thành quả của mình làm ra thì rất ít…

Khu du lịch sinh thái (KDLST) Khe Đầy, xã Bình Điền những ngày đầu năm rất đông du khách đến thưởng ngoạn, trải nghiệm. Chính quyền địa phương đã tổ chức thành lập tổ liên kết du lịch cộng đồng phục vụ du khách tại khu du lịch, với 7ha giao cho cộng đồng khai thác, quản lý. Đến nay, KDLST Khe Đầy đã thu hút lượng khách khá lớn, bình quân trên 1.000 lượt khách/ngày vào mỗi dịp hè.

Anh Nguyễn Văn Bình, một hộ kinh doanh tại KDLST Khe Đầy chia sẻ, lợi ích kinh tế từ hoạt động du lịch sinh thái mang lại cho người dân nguồn thu nhập đáng kể từ việc cung cấp các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Để nhân rộng mô hình này, chúng tôi mong các cấp, các ngành quan tâm tập huấn các kỹ năng, kiến thức về du lịch để ngày càng chuyên nghiệp, phục vụ du khách tốt hơn.

Thực tế cho thấy, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Bình Điền những năm gần đây đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Việc kết hợp phát triển kinh tế nông nghiệp với du lịch nông thôn, du lịch sinh thái gắn với cộng đồng ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo tồn, gìn giữ các trị văn hóa đặc sắc của địa phương, vừa tạo đà cho nông nghiệp sạch từng bước phát triển.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Điền Trần Đăng Quang, trong giai đoạn mới, chính quyền địa phương phối hợp với Hội Nông dân xã tập trung phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa địa phương. Trong đó, chú trọng thay đổi tư duy cho nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn với mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng, khai thác tiềm năng và lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, góp phần thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.