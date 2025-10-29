Nguy cơ ô nhiễm từ hành vi vứt rác bừa bãi

Có xuồng tập kết rác, nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa tuân thủ quy định vứt rác đúng nơi

Rác nằm… cạnh thùng

Có mặt ở thôn Trung Kiền một ngày đầu tháng 12, chúng tôi khá bất ngờ khi trên một đoạn đường dài hơn 100m, rác thải lại nằm ngổn ngang dù ngay cạnh có nhiều xuồng rác đã được bố trí sẵn. Một người sống ở thôn Trung Kiền chia sẻ: “Nhìn rác nhiều vậy nhưng đã đỡ hơn trước do địa phương mới lắp camera giám sát. Trước đây, tình trạng vứt rác bừa bãi còn nghiêm trọng hơn”.

Ông Nguyễn Học, Trưởng thôn Trung Kiền chia sẻ, lượng rác nhiều khi có gió thì bay tứ tung trên đường. Thời tiết mưa nắng càng khiến mùi rác khó chịu hơn, trong khi dịch vụ vận chuyển rác lại khá chậm, đợi đầy mới chở đi. “Hiện nay, tình trạng vứt rác bừa bãi của một số người dân vào ban ngày có giảm, nhưng ban đêm thì vẫn xảy ra. Dù chính quyền địa phương, cán bộ xã và thôn tuyên truyền, vận động cùng với nhiều giải pháp nhắc nhở, xử lý, nhưng nỗi lo ô nhiễm từ ý thức của một số người dân vẫn còn đó”, ông Học trăn trở.

Không riêng gì thôn Trung Kiền, nhiều thôn khác ở xã Chân Mây - Lăng Cô cũng gặp tình trạng tương tự. Ông Nguyễn Văn Ty, Trưởng thôn Phước Hưng bức xúc: “Địa phương đã rất tích cực triển khai các hoạt động dọn dẹp môi trường hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” một cách thường xuyên, nhưng trên trục đường xuống hướng các khu công nghiệp, tình trạng vứt rác bừa bãi làm hình thành những điểm tập trung rác tự phát. Thời điểm vào 4 - 5 giờ sáng hàng ngày, có một số công nhân lái xe ngang qua, bịt khẩu trang vứt rác rồi bỏ đi. Địa phương tổ chức dọn dẹp, nhưng dọn rồi lại tái diễn như cũ”.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô, toàn xã có 6 điểm được các xã trước đây, nay là xã Chân Mây - Lăng Cô chọn để bỏ các xuồng tập kết rác. Các thôn, tổ dân phố cũng có dịch vụ thu gom rác. Điều đáng nói là luôn xảy ra tình trạng người dân bỏ rác không đúng nơi quy định, vứt rác ra ngoài xuồng. Lượng rác lớn dẫn đến nguy cơ ô nhiễm, bốc mùi hôi, nhất là vào những ngày nắng.

Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng “rác nằm… ngoài thùng”. Đầu tiên là thói quen tiện tay vứt rác. Nhiều người dân chạy xe máy ngang các điểm rác, không dừng lại đưa rác vào đúng nơi quy định mà thả túi rác ngay gần xuồng rồi phóng xe đi. Một thực trạng khác là hệ thống xuồng rác bị rách, dẫn đến tình trạng rác vào thùng lại rơi ra ngoài. Trong khi đó, việc thu gom, xử lý rác ở điểm tập kết cũng khá chậm.

Ông Nguyễn Rin, Giám đốc Hợp tác xã Lộc Tiến Xanh - đơn vị chịu trách nhiệm thu gom rác trên địa bàn xã chia sẻ: “Ngoại trừ ngày Chủ nhật, còn lại đơn vị tiến hành thu gom rác hằng ngày ở các tuyến đường, khu dân cư, rồi chở về bãi tập kết. Khi rác đầy mới gọi công ty môi trường về chở đi. Nhiều trường hợp, phía công ty môi trường có chậm vận chuyển. Trong khi đó, hệ thống xuồng rách đã kiến nghị địa phương thay mới, nhưng chưa triển khai. Như điểm tập kết rác tập trung ở thôn Trung Kiền, 7 xuồng thì có đến 3 xuồng hỏng, rác đổ vào lại chảy ra ngoài. Điều này cộng với ý thức chưa cao của một số người dân dẫn đến tình trạng rác thải nằm ngổn ngang”.

Tuyên truyền, vận động kết hợp giám sát và xử lý

Ông Trương Công Thuyết, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, chính quyền địa phương rất quan tâm vấn đề môi trường và thường xuyên có các chỉ đạo giải quyết, không để tái diễn, phát sinh các điểm tập kết rác tự phát, nguy cơ gây ô nhiễm.

Trước đây, đơn vị chức năng quản lý vấn đề môi trường do các xã cũ (trước sáp nhập) quản lý, sau đó tạm thời giao cho một phòng chức năng của xã, đến tháng 10/2025 giao cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô. Nhận thấy việc phát hiện, xử lý lâu nay vẫn còn nhiều khó khăn, tính hiệu quả chưa cao, Trung tâm đã và đang lắp các cụm camera năng lượng mặt trời để giám sát và xử lý. “Đến đầu tháng 12 đã triển khai lắp 8 camera, sau đó tiếp tục lắp thêm. Từ việc giám sát camera, Trung tâm phối hợp các thôn, tổ dân phố tạo các nhóm trên zalo để công khai hình ảnh người dân vi phạm, vứt rác bừa bãi”, ông Thuyết cho biết.

Để người dân chú ý hơn, bên dưới hệ thống camera, địa phương cũng lắp bảng cảnh báo quy định xử phạt, tạo hiệu ứng răn đe những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, chính quyền địa phương phối hợp với các thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định đảm bảo vệ sinh môi trường; chủ động và tích cực tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Địa phương cũng nhiều lần triển khai lực lượng, phương tiện để xử lý các điểm tập kết rác tự phát. Trong năm 2026, xã Chân Mây - Lăng Cô cũng sẽ thay đổi đơn vị thu gom rác, trực tiếp làm việc với công ty môi trường để triển khai thu gom rác nhanh chóng, kịp thời và chuyên nghiệp hơn.

Ngoài những giải pháp địa phương đã và đang triển khai, người dân một số thôn cũng kiến nghị chính quyền địa phương nghiên cứu bố trí hệ thống thùng rác, xuồng rác ở vị trí phù hợp và sớm đầu tư, thay thế hệ thống xuồng rác hư hỏng.