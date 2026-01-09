Khơi dậy ý chí vươn lên của người dân

Đàn bò của anh Trần Nhất nuôi với hơn 20 con

Thoát nghèo từ chính quyết tâm

Gặp lại anh Trần Nhất (sinh năm 1987, trú tại thôn Phước Lộc) trong một ngày mưa, niềm phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của người thanh niên đã phần nào bước chân qua giai đoạn gian khó. Đàn bò mà anh Nhất đang nuôi phát triển lên đến hơn 20 con, trở thành mô hình sinh kế đưa gia đình thoát nghèo. Anh Nhất kể: “Mình từng là hộ cận nghèo, nhưng nay đời sống đã ổn hơn”.

Quay ngược thời gian hơn 5 năm trước, anh Nhất bảo đó từng là thời điểm gia đình khó khăn lắm. Bản thân làm nghề phụ hồ, khi lập gia đình, đời sống vẫn còn chật vật. Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, vay mượn của người thân, anh Nhất quyết tâm thay đổi cuộc sống với các mô hình nuôi gia súc, gia cầm. Anh bảo: “Trời không phụ lòng người. Khi cuộc sống ổn hơn, là thanh niên, có sức có việc, mình làm đơn xin thoát hộ cận nghèo để “nhường” suất hỗ trợ chăm lo tốt hơn cho những người già, không có khả năng lao động”.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, chúng tôi gặp được nhiều trường hợp mặc dù đời sống vẫn còn khó khăn nhưng trong tư duy, suy nghĩ của họ đã có một quyết tâm rất lớn: “Chính mình phải giúp mình thoát nghèo”. Như trường hợp của chị Lê Thị Vân, ở thôn Phú Gia vừa thoát nghèo năm 2025 là một ví dụ. Khi chúng tôi đến thăm gia đình, chị Vân nói: “Tôi tính tới đây vay vốn để tìm thêm mô hình làm ăn cải thiện thu nhập”. Trong suy nghĩ của chị Vân, chưa bao giờ phụ tấm lòng quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, bà con thôn xóm. Nhưng, để thoát nghèo bền vững, bản thân cũng phải nỗ lực.

Chị Vân kể, hoàn cảnh chồng mất, có 4 đứa con thực sự có nhiều áp lực. Ngoài làm ruộng, chị được hỗ trợ bò giống để chăn nuôi. Bản thân chị còn sắm máy may, nhận gia công, sửa quần áo tại nhà. Chị tâm sự: “Địa phương thương mình, có chi hỗ trợ nấy, mình cũng phải cố gắng để vươn lên”.

Ngoài chăn nuôi, làm ruộng, chị Lê Thị Vân (thôn Phú Gia) còn tranh thủ nhận may, sửa quần áo

Có thời gian ghé thăm nhiều hộ dân ở xã Chân Mây - Lăng Cô, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về quyết tâm của những hộ nghèo. Với nhiều người, tư tưởng trông chờ, ỷ lại đã rời xa, bởi hơn ai hết, họ hiểu chính họ phải làm chủ cuộc đời mình. Chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1983) kể: “Bản thân bị bệnh tim, nhưng thấy sự quan tâm của địa phương, bà con xóm giềng, mình cũng có thêm động lực cố gắng. Đứa con đi làm công nhân nhà máy nhựa, mình cũng phụ con kiếm thêm thu nhập bằng mô hình nuôi gà. Có thể làm được việc gì thì phải cố gắng”, chị Hằng nói, miệng nở nụ cười.

Đằng sau câu chuyện của chị Hằng, là một lộ trình vươn lên. Năm 2024, gia đình thoát hộ nghèo, chuyển sang cận nghèo. Nhưng với chị, quyết tâm phải tiếp tục vươn lên, ra khỏi danh sách hộ cận nghèo.

“Sát cánh” truyền động lực

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 1/7/2025, Chân Mây - Lăng Cô bước vào chặng đường mới. Nhưng việc thay đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập 4 xã, thị trấn: Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lăng Cô thành xã Chân Mây - Lăng Cô không chỉ là những thay đổi về địa giới trên bản đồ, mà là sự đổi thay trong tư duy quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ an sinh.

So với đầu năm 2025, đến cuối năm, toàn xã đã giảm được 32 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo. Đến nay, toàn xã chỉ còn 108 hộ nghèo với 209 nhân khẩu, chiếm 0,9%; 88 hộ cận nghèo với 247 nhân khẩu, chiếm 0,74%. Lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh: “Từ xã đến thôn phải có một quyết tâm, đồng lòng, chung sức thì công tác giảm nghèo mới đạt được mục tiêu rốt ráo nhất”.

Mô hình nuôi gà của chị Nguyễn Thị Hằng (ở thôn Phước Lộc)

Ông Hứa Văn Linh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phú Gia chia sẻ, để giúp người dân thoát nghèo, phải gần gũi, nắm tình hình, hiểu người dân và giúp đúng nhu cầu. Một thời gian dài làm công tác mặt trận thôn, thường xuyên tới lui thăm người dân, ông và các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận thôn Phú Gia cho biết, qua rà soát thực tế, đặc thù lý do nghèo tại địa phương không nằm ở việc thiếu đất sản xuất mà chủ yếu rơi vào các nhóm đối tượng yếu thế, cụ thể trong đó có nhóm hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo, nhóm hộ già cả, neo đơn; nhóm hộ phụ nữ đơn thân, đông con. Mỗi đối tượng cần một hướng giúp đỡ khác nhau. Những trường hợp không có sức lao động thì vận động những nguồn lực hỗ trợ theo địa chỉ nhưng những trường hợp có khả năng lao động thì phải giúp họ mô hình sinh kế, để họ chủ động vươn lên.

Theo ông Linh, dựa trên đặc thù từng hộ, thôn đã phối hợp với các đoàn thể triển khai các mô hình hỗ trợ thiết thực. Điển hình như hỗ trợ sinh kế nông nghiệp (trực tiếp thông qua Quỹ Vì người nghèo). Đối với các hộ còn quỹ đất và khả năng canh tác, xã và thôn tìm nguồn lực, hỗ trợ vật tư nông nghiệp (phân bón, giống cây trồng, vật nuôi) với mục tiêu tận dụng sức lao động tại chỗ để tự túc thực phẩm và tạo nguồn thu nhập phụ.

Xã và thôn cũng tìm giải pháp giải quyết việc làm cho lao động lớn tuổi, xem đây là một hướng đi triển vọng khi không chỉ hỗ trợ “cho” mà còn tạo điều kiện để người dân “làm”. “Ở địa phương có nhiều doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động. Chúng tôi cũng kết nối, để nhóm hộ nghèo lớn tuổi nhưng còn sức khỏe vào làm công tác vệ sinh tại các công ty trên địa bàn. Nhờ đó, đã giúp các hộ có thu nhập hàng tháng ổn định, tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp”, ông Linh kể.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Chân Mây - Lăng Cô Lê Công Pháp, địa phương phát huy tích cực vai trò của Mặt trận Tổ quốc và công tác an sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc xã/thôn đóng vai trò nòng cốt trong việc kết nối nguồn lực. Đơn cử như hỗ trợ y tế, vận động các nguồn tài trợ để mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ mới thoát nghèo. Điều này cực kỳ quan trọng để ngăn chặn tình trạng tái nghèo khi ốm đau. Bên cạnh đó cũng hỗ trợ tiếp sức đến trường, ưu tiên các suất học bổng cho con em các hộ nghèo, cận nghèo để giảm chi phí giáo dục.

Xã Chân Mây - Lăng Cô cũng tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để trợ giúp người nghèo. Chủ tịch UBND xã Trần Văn Minh Quân chia sẻ, từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành đến nay, thông qua việc kết nối các công ty, doanh nghiệp đã mang lại gần 300 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo. Việc chăm lo cho người nghèo phù hợp với từng hoàn cảnh. Những đối tượng người già, đau ốm, không có khả năng lao động được thực hiện theo mô hình trợ cấp, hỗ trợ hàng tháng; những trường hợp có khả năng lao động thì hỗ trợ vốn, mô hình sinh kế. Địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các đơn vị có liên quan cũng hỗ trợ cho người nghèo vay vốn làm ăn.

Từ những mô hình sinh kế thiết thực, con giống, vật nuôi đến nguồn vốn đúng lúc, kết hợp các hoạt động tuyên truyền, vận động linh hoạt, địa phương đã và đang khơi dậy niềm tin, ý chí, tạo động lực để nhiều hộ nghèo mạnh dạn vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững.

Buổi chiều rời xã Chân Mây - Lăng Cô, mưa đã tạnh. Ánh đèn từ những căn nhà nhỏ ven đường loang ấm vào không gian. Ở nơi ấy, hành trình giảm nghèo không đơn thuần là những chương trình, dự án, mà là câu chuyện của lòng người. Khi ý chí được khơi dậy, khi niềm tin được thắp lên, con đường thoát nghèo bền vững sẽ rộng mở hơn. Và điều quan trọng nhất, như lời một người dân nơi đây nói rất giản dị: “Chính mình phải giúp mình trước tiên”.