“Di sản là nền tảng - Văn hóa là động lực - Công nghệ là giải pháp”

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn

Thưa ông, ông cảm nhận thế nào khi đảm nhận trọng trách đứng đầu UBND TP. Huế trong bối cảnh thành phố vừa bước vào giai đoạn mới sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII với nhiều kỳ vọng đổi mới?

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đề ra mục tiêu: “Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, phát triển TP. Huế xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2030 là đô thị di sản, đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao”. Mục tiêu này đã thể hiện khát vọng đổi mới, vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Với vai trò người đứng đầu UBND thành phố, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề của bản thân đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu của Đại hội.

Huế là đô thị di sản trực thuộc Trung ương được kỳ vọng tạo nên bản sắc riêng trong phát triển. Theo ông, bản sắc đó cần được chuyển hóa thành những động lực tăng trưởng nào để Huế bứt phá?

Là đô thị di sản trực thuộc Trung ương đầu tiên của Việt Nam, Huế kiên định không lựa chọn mô hình đô thị "nén" hay phát triển nóng, xác định "Bản sắc là tài sản". Để bứt phá, Huế đang tập trung chuyển hóa nguồn tài sản vô giá này thành 4 trụ cột tăng trưởng với tư duy "Di sản - Sáng tạo - Hội nhập" và những mục tiêu định lượng rất cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030:

Thứ nhất, chuyển hóa di sản thành ngành kinh tế mũi nhọn thông qua công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Chúng ta không chỉ bảo tồn di sản ở trạng thái "tĩnh", mà phải biến di sản thành nguồn lực kinh tế sôi động. Với nền tảng là Quần thể di tích Cố đô và các di sản UNESCO, chúng tôi định vị Huế với 3 thương hiệu lớn: “Thành phố Lễ hội”, “Kinh đô Ẩm thực” và "Kinh đô Áo dài". Đặc biệt, việc tham gia Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO về ẩm thực sẽ là bước đi chiến lược để nâng tầm thương hiệu quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030, Huế sẽ đón 12 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế chiếm 45 - 50%), đưa doanh thu du lịch đạt 30.000 tỷ đồng và đóng góp 15 - 20% GRDP. Chúng tôi sẽ tập trung vào các sản phẩm sáng tạo giá trị cao như kinh tế đêm, nghệ thuật thực cảnh và số hóa di sản.

Huế xanh. Ảnh: Bảo Anh

Thứ hai, chuyển hóa vị thế “đất học, đất thuốc” thành trung tâm y tế và giáo dục đẳng cấp quốc tế. Đây là động lực thu hút nguồn lực tri thức và dòng vốn chất lượng cao.

Thứ ba, chuyển hóa lợi thế sinh thái thành kinh tế biển và đô thị xanh bền vững. Khác với nhiều đô thị công nghiệp, bản sắc của Huế là “xanh”. Tận dụng lợi thế bờ biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai để phát triển kinh tế biển mạnh, phấn đấu đến 2030 kinh tế biển đóng góp trên 45% GRDP. Đồng thời, kiên quyết duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức cao 57,3% và đảm bảo tỷ lệ đô thị hóa đạt 70% theo mô hình đô thị sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ tư, chuyển hóa tố chất con người Cố đô và hội nhập quốc tế thành nguồn lực cho kinh tế số. Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế sẽ mang lại nguồn lực và tư duy quản trị mới. Chúng tôi đang đẩy mạnh hạ tầng số, xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung. Mục tiêu là đưa kinh tế số chiếm trên 30% GRDP và đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Nếu phải xác định 3 trọng tâm ưu tiên cho nhiệm kỳ mới, Huế sẽ chọn những lĩnh vực nào và vì sao, thưa ông?

Trọng tâm ưu tiên thứ nhất là tập trung huy động và sử dụng hiệu quả tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, phù hợp với quy hoạch. Đây cũng là một trong ba nhóm giải pháp đột phá đã được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII xác định. Huế ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng những công trình tạo không gian phát triển mới, hình thành động lực tăng trưởng cho toàn thành phố. Nổi bật là các dự án thuộc Chương trình hành động của Thành ủy khóa XVII thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII như: Đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam đoạn qua Huế; nâng cấp, mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên và Cam Lộ - La Sơn lên bốn làn xe; hệ thống đường bộ ven biển; tuyến đường 71 từ cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân; cầu vượt sông Hương theo quy hoạch; đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 3; các trục giao thông chiến lược như Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Nguyễn Hoàng, tây phá Tam Giang - Cầu Hai; các tuyến vành đai; hệ thống cầu qua phá Tam Giang, cầu Vĩnh Tu, Hà Trung, Cồn Hến, Hóa Châu… Song song đó là các dự án cải thiện môi trường nước đô thị; phát triển hệ thống cảng biển loại I gồm Chân Mây, Thuận An, Phong Điền, trong đó chú trọng đầu tư các bến số 7, 8 và khu bến phía tây Chân Mây; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Thành phố cũng đặc biệt quan tâm hoàn thiện hạ tầng để xây dựng thành công bốn trung tâm lớn: Văn hóa - du lịch; y tế chuyên sâu; khoa học và công nghệ; giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Trọng tâm ưu tiên thứ hai là phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và có sức lan tỏa lớn. Đây là giải pháp then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 và trong cả giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo năng lực sản xuất mới, như: Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế (giai đoạn 2, 3); Nhà máy Kanglongda Huế (giai đoạn 2, 3); mở rộng Nhà máy bia Phú Bài; Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza; Nhà máy sản xuất kính hoa tiêu trắng Đạt Phương… Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục để VSIP triển khai đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn; xúc tiến các dự án lớn đang kêu gọi đầu tư như Thép xanh Chân Mây số 1, Điện khí LNG Chân Mây, tạo nền tảng công nghiệp mới cho thành phố.

Trọng tâm ưu tiên thứ ba là phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố sẽ ban hành các chính sách ưu đãi để thu hút, đãi ngộ và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia, nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực mũi nhọn như, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin, kỹ thuật số, y tế, văn hóa - nghệ thuật đặc thù và bảo tồn di sản. Cùng với đó là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, vốn và nhân lực cho doanh nghiệp phát triển; phấn đấu đưa PCI và PAR Index vào nhóm “Top 5” cả nước, đến năm 2030 có khoảng 10.000 - 11.000 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Vậy ông có thể chia sẻ điều ông kỳ vọng nhất khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TP. Huế là gì? Và ông muốn gửi thông điệp nào đến người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp?

Tôi mong muốn, tin tưởng và kỳ vọng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân TP. Huế sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, quyết tâm nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tạo khí thế mới, động lực mới, sẵn sàng tâm thế, cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Huế theo hướng đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc - khẳng định vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian tới, Huế sẽ tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. TP. Huế cam kết với cộng đồng doanh nghiệp sẽ luôn lắng nghe, đối thoại, sẵn sàng hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và quyết định đầu tư dự án với thông điệp “Chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng sự phát triển của các nhà đầu tư, doanh nghiệp”.

Xin trân trọng cảm ơn ông!