Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2025, Sở Tài chính đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của UBND thành phố, kế hoạch công tác của Bộ Tài chính để tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong những lĩnh vực được giao. Năm 2025, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 14.937 tỷ đồng, vượt 17,1% dự toán HĐND thành phố giao; chi NSNN cả năm đạt 15.850 tỷ đồng, bằng 98,2% so với dự toán HĐND thành phố giao.

Trên cơ sở nhiệm vụ và giải pháp UBND thành phố giao, năm 2026, Sở Tài chính tập trung tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2026 và phương án phân bổ NSNN năm 2027; xây dựng cơ chế điều hành NSNN năm 2026. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu 16.000 tỷ đồng, tăng 25,5% so với dự toán năm 2025; dự toán chi 18.488 tỷ đồng, tăng 14,6% so với dự toán 2025. Tăng cường công tác thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn NSNN theo quy định…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của ngành tài chính trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy. Đồng thời nhấn mạnh, 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu tạo bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ nhằm tạo được “đà - lực - thế” cho cả giai đoạn 2026 - 2030.

Để hoàn thành và vượt mục tiêu đặt ra cho năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Sở Tài chính tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Tài chính phải “đi trước một bước” trong điều hành tăng trưởng; nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, không chạy theo “tận thu” ngắn hạn; chủ trì theo dõi sát kịch bản tăng trưởng, phân tích - dự báo yếu tố tác động đến thu - chi; tham mưu giải pháp điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả. Phải tạo chuyển biến rõ nét trong đầu tư công, giải ngân 100% kế hoạch vốn ngay trong năm, gắn trực tiếp với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, chủ đầu tư; đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách chi ra phải mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, tham mưu giải quyết triệt để các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí; có phương án xử lý các dự án chậm tiến độ theo kết luận của Trung ương; kiên quyết thu hồi dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thu hút đầu tư, đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chủ động theo dõi diễn biến giá cả thị trường, kịp thời tham mưu biện pháp bình ổn khi cần thiết; quản lý thống nhất tài sản công… Đồng thời nhấn mạnh, con người là thành tố quan trọng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vì thế, sở phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tài chính - ngân sách - đầu tư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; xây dựng văn hóa công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng trao tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 3 tập thể thuộc Sở Tài chính; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.