Khơi dậy sức dân từ sự đồng thuận

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại lễ phát động.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương và đông đảo bà con Nhân dân.

Tổng giá trị đất hiến trên 162 tỷ đồng

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân cho biết: Trong giai đoạn 2025 - 2026, cán bộ và Nhân dân thành phố Huế đã tự nguyện hiến gần 140 nghìn mét vuông đất, với 1.082 hộ gia đình tham gia; qua đó, góp phần mở rộng hơn 93km đường giao thông, tổng giá trị đất hiến ước tính trên 162 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô, sức lan tỏa của phong trào, mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong sự phát triển chung của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân cũng cho biết thêm: Trong quá trình đó, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò tập hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân và làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Mặt trận phối hợp đưa chủ trương đến với từng địa bàn, từng khu dân cư; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; qua đó góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham dự lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Trong tiến trình phát triển, hạ tầng giao thông luôn được xác định là "mạch máu" của nền kinh tế, mở ra không gian phát triển mới. Trong bối cảnh nguồn lực Nhà nước có hạn mà nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, việc khơi dậy và phát huy nguồn lực từ Nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ghi nhận và biểu dương sự chủ động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng như tinh thần tự nguyện hưởng ứng của cán bộ, người dân trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Chí Tài khẳng định: "Phong trào Hiến đất mở đường thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Khi người dân hiểu rõ mục đích, thấy được lợi ích thiết thực và tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận sẽ được lan tỏa, tinh thần tự nguyện được khơi dậy, tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố".

Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chính quyền thực hiện đồng bộ, Mặt trận và các đoàn thể kiên trì vận động, cán bộ đảng viên đi đầu và Nhân dân được "biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát, thụ hưởng", thì ở đó chủ trương hiến đất mở đường nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm đưa phong trào đi vào thực chất

Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, triển khai bài bản, lâu dài và không chạy theo thành tích, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Xem Nhân dân là chủ thể, mọi hoạt động tuyên truyền, vận động phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của người dân và cộng đồng, thực hiện nghiêm túc phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phát huy vai trò nêu gương, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chủ động rà soát quy hoạch của chính quyền; cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải tiên phong hiến đất, tạo sức lan tỏa từ gia đình đến cộng đồng.

Gắn vận động với hiệu quả thực tế, việc hiến đất phải đi đôi với khả năng đầu tư. Chính quyền phải bảo đảm sau khi dân bàn giao mặt bằng, công trình được thi công đúng tiến độ, đồng thời khẩn trương giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho dân.

Thực hiện theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, lựa chọn đúng địa bàn có quy hoạch, nguồn lực rõ ràng và sự đồng thuận cao để làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân, chức sắc tôn giáo có đóng góp xuất sắc.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để bảo đảm công khai, minh bạch diện tích đất hiến và sử dụng đúng mục đích. Cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe để tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở.

Xác định tầm nhìn dài hạn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm đầu mối theo dõi, định kỳ đánh giá và đề xuất tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Chung sức xây dựng đô thị di sản, xanh và thông minh

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các điển hình trong phong trào hiến đất mở đường.

Khép lại bài phát biểu, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh bài học lịch sử về "lòng dân" và đưa ra lời kêu gọi thiết thực: "Khi lòng dân hợp nhất với ý Đảng, niềm tin và khát vọng của Nhân dân được khơi mở, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng phong trào Hiến đất mở đường bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng gia đình, địa phương".

Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030 hứa hẹn không chỉ mở rộng những con đường hạ tầng đồng bộ mà còn củng cố niềm tin, nhân lên tinh thần đoàn kết trong cộng đồng - nguồn lực nội sinh bền vững để xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị di sản, xanh, thông minh và giàu bản sắc.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến đất mở đường.