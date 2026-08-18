Tinh thần hiến đất mở đường đã trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu của người Huế

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài làm việc với cơ sở về Cuộc vận động “Hiến đất mở đường”.

Nói về tầm quan trọng cũng như mục tiêu cốt lõi mà thành phố hướng tới thông qua cuộc vận động này, đồng chí Nguyễn Chí Tài cho biết: Trước hết, phải khẳng định rằng, xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc không thể tách rời việc nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và nông thôn. Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai nhằm thực hiện Kết luận số 310-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự tham gia của Nhân dân, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mục tiêu lớn nhất của Cuộc vận động không chỉ dừng lại ở những mét vuông đất hay những con đường được mở rộng, mà quan trọng hơn là nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể và tinh thần tự nguyện của Nhân dân. Mỗi tuyến đường được mở rộng sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, kết nối giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Thành phố xác định, Cuộc vận động phải dựa trên sự tự nguyện và đồng thuận của Nhân dân. Đây là dịp để khẳng định: “ý Đảng” hòa quyện với “lòng dân”, mọi khó khăn về nguồn lực hạ tầng đều có thể được tháo gỡ một cách bền vững.

Nhìn lại thực tế những năm qua, người dân Cố đô đã tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất để mở đường. Trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt ra những yêu cầu gì để Cuộc vận động tiếp tục được triển khai hiệu quả và lan tỏa sâu rộng, thưa đồng chí?

Đúng vậy, tinh thần vì cộng đồng của người dân Huế đã được chứng minh bằng những con số vô cùng thuyết phục. Trong những năm qua, qua các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, Nhân dân thành phố đã tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng chục ngàn ngày công và kinh phí hàng chục tỷ đồng để mở rộng các tuyến kiệt, hẻm, đường liên thôn, liên phường. Tinh thần “tấc đất tấc vàng” nhưng vì lợi ích chung, người dân sẵn sàng nhường đất, tháo dỡ công trình đã trở thành một nét đẹp văn hóa tiêu biểu của người Huế.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, qua rà soát bước đầu, nhu cầu đất liên quan đến việc mở rộng các tuyến đường, chỉnh trang đô thị và thực hiện các công trình trên địa bàn thành phố là khá lớn. Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây không phải là chỉ tiêu giao cho địa phương hay Nhân dân phải hoàn thành. Việc vận động sẽ được thực hiện trên cơ sở từng tuyến đường, từng công trình cụ thể, có chủ trương, quy hoạch, phương án và nguồn lực rõ ràng. Và quan trọng nhất vẫn là sự tự nguyện và đồng thuận của người dân.

Đất đai là tài sản có giá trị rất lớn đối với mỗi gia đình. Vậy MTTQ Việt Nam thành phố có những phương châm và giải pháp căn cơ nào để người dân thực sự tự nguyện hiến đất mà không cảm thấy bị áp đặt hay chịu thiệt thòi?

Chúng tôi quán triệt sâu sắc nguyên tắc triển khai Cuộc vận động: “Cấp ủy lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, mặt trận tuyên truyền, vận động và giám sát, Nhân dân tự nguyện tham gia và thụ hưởng”.

Phương châm vận động là “dễ làm trước, khó làm sau”, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; không áp đặt, ép buộc, chạy theo thành tích hoặc gắn việc hiến đất với việc giải quyết các quyền, lợi ích khác của công dân”.

Để người dân yên tâm và đồng thuận, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, công khai, minh bạch tuyệt đối toàn bộ thông tin. Mọi chủ trương, quy hoạch, sơ đồ tuyến đường, quy mô công trình và tiến độ thi công đều được công khai để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thứ hai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phối hợp, kiến nghị chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền kịp thời thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất sau khi người dân tự nguyện hiến đất theo quy định. Đồng thời, MTTQ sẽ kiến nghị, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

Thứ ba, đồng hành và hỗ trợ thiết thực. Đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ chịu ảnh hưởng lớn, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ vận động nguồn lực xã hội hóa, huy động lực lượng đoàn viên, hội viên hỗ trợ ngày công, vật liệu, kinh phí giúp bà con tháo dỡ, chỉnh trang lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và sự tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ được thể hiện như thế nào để tạo sức lan tỏa sâu rộng của Cuộc vận động trong toàn xã hội, thưa đồng chí?

MTTQ Việt Nam thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng; trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động và tập hợp ý kiến của Nhân dân.

Đặc biệt, một trong những yếu tố rất quan trọng là vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và gia đình, khi người dân thấy người lãnh đạo, người cán bộ sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung, họ sẽ đặt trọn niềm tin.

Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích và triển khai các mô hình sáng tạo như: “Khu dân cư đồng thuận hiến đất mở đường”, “Tuyến đường Đại đoàn kết”, “Dòng họ chung sức mở đường”, “Ban Công tác Mặt trận khéo vận động”. Đồng thời, chúng tôi huy động vai trò của các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng họ, người có uy tín và đội ngũ trí thức để cùng lan tỏa thông điệp nhân văn này.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!