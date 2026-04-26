Tháo dỡ căn nhà tôn, trả lại hiện trạng đất cho Nhà nước

Tổ công tác Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 đề nghị UBND phường An Cựu tháo dỡ căn nhà tôn để trả lại hiện trạng đất cho Nhà nước. Ảnh: Viện KSND Khu vực 1

Ngày 6/5, Viện KSND Khu vực 1 cho biết, qua công tác nắm bắt thông tin phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng về việc Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 có hành vi chiếm dụng một phần diện tích đất khoảng hơn 8.000m2 tại đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, thành phố Huế thuộc quyền quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để sử dụng vào việc tập kết trái phép cát, sạn, đá sỏi…, Viện KSND Khu vực 1 xác định có vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích công thuộc lĩnh vực đất đai được quy định tại Nghị quyết số 205/2025/QH15 nên đã tiến hành xác minh thông tin.

Tổ công tác đã nhanh chóng có mặt và làm việc với đại diện UBND phường An Cựu, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để xác định hành vi chiếm dụng trái phép đất công. Tại thời điểm kiểm tra, trên khu đất có 2 nhà chòi bằng tôn sắt, một đống đá sỏi có phủ bạt che (khoảng 30m3), xung quanh còn nhiều cát, đá vương vãi trên nền đất khoảng 8.000m2.

Tổ công tác đã đề nghị UBND phường An Cựu liên lạc với doanh nghiệp vi phạm là Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 để làm việc; đồng thời kiểm tra, đánh giá hiện trường có sự tham dự của các bên liên quan. Để có biện pháp xử lý chấm dứt tình trạng chiếm dụng đất, tập kết vật liệu cát, sỏi, góp phần bảo vệ lợi ích công của Nhà nước, tại buổi làm việc, đại diện Viện KSND Khu vực 1 đã đề nghị UBND phường An Cựu, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đôn đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 xử lý hành vi vi phạm. Theo đó, đại diện UBND phường An Cựu và Trung tâm Phát triển quỹ đất đã đề nghị Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 phải tháo dỡ ngay 2 căn nhà tôn để trả lại hiện trạng đất cho Nhà nước.

Như Báo Huế ngày nay đã thông tin, ngay cạnh khu dân cư các phường An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân, hàng loạt bãi tập kết cát trái phép “mọc” lên và ngang nhiên hoạt động, tấp nập xe tải vận chuyển cát ra vào. Đáng nói, những bãi cát này đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Sau khi báo đăng, UBND phường An Cựu đã tiến hành kiểm tra bãi tập kết cát trái phép tại Khu quy hoạch Hồ Đắc Di. Tại buổi làm việc với các bên liên quan, UBND phường yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 di dời toàn bộ số cát, sỏi không tiếp tục tập kết và buộc trả lại mặt bằng trong vòng 5 ngày. Đồng thời, lắp đặt camera giám sát tại khu đất nói trên nhằm giám sát, kiểm tra và xử lý bãi tập kết cát sỏi trái phép này.