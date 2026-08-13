Thành phố Huế phát động nếp sống văn minh trong việc tang lễ

Lãnh đạo thành phố và người dân tham dự lễ phát động

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hợp Lực; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, chức sắc tôn giáo cùng Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các dòng họ và Nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: Việc tang là nghi lễ quan trọng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa tình đối với người đã khuất. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đô thị di sản, sinh thái, hiện đại, một số tập quán phô trương, lãng phí, kéo dài thời gian hay gây ô nhiễm môi trường cần từng bước được điều chỉnh. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang không làm phai nhạt truyền thống hay giảm đi nghĩa tình, mà là giữ lại những giá trị nhân văn, loại bỏ hủ tục, giúp các giá trị tốt đẹp được thể hiện phù hợp hơn với đời sống hiện đại.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại buổi lễ

Để các chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín, các vị cao niên, trưởng dòng họ và các tổ chức tôn giáo trong việc vận động trực tiếp tại cộng đồng. Khuyến khích các gia đình tổ chức tang lễ trang nghiêm, tiết kiệm, thời gian không quá 72 giờ. Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của thành phố để Nhân dân tự giác lựa chọn hình thức hỏa táng và mai táng văn minh.

Gắn với các phong trào thi đua: Đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh việc tang vào hương ước, quy ước khu dân cư; lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đề án “Ngày Chủ nhật Xanh” và phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa.

Tăng cường giám sát và nhân rộng điển hình: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chuyên môn theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, cách làm hay tại các khu dân cư, dòng họ, cơ sở tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trình bày chuyên đề về thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ

Sự kiện lần này cụ thể hóa Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 22/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng đến năm 2030, cùng các quy định liên quan của UBND thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện UBND thành phố và Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã trao đổi về các giải pháp, chính sách hỗ trợ và giới thiệu mô hình hỏa táng, nghĩa trang hiện đại.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham quan thực tế tại Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế, để có thêm cơ sở trực quan, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tại địa phương trong thời gian tới.