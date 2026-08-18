"Hiến đất mở đường" - cuộc vận động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thái Bình

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố,

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể bà con nhân dân.

Hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Lễ phát động phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030. Đây là cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của Nhân dân và toàn hệ thống chính trị trong tham gia xây dựng, phát triển thành phố Huế theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong việc xây dựng Kế hoạch, phối hợp với UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương trong công tác chuẩn bị các điều kiện để triển khai Cuộc vận động; đồng thời, biểu dương tập thể cán bộ và nhân dân các thôn, tổ dân phố, các hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, góp công sức để mở rộng đường giao thông trong thời gian qua.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa bà con nhân dân.

Trong tiến trình phát triển của đất nước, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân xác định là “mạch máu” của nền kinh tế, là cầu nối mở ra không gian phát triển mới. Trong khi nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, nguồn lực Nhà nước còn có hạn, việc huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội là yêu cầu cần thiết. Trong đó, nguồn lực từ Nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Song, để phát huy được sức dân, điều quan trọng trước hết là phải tạo được sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự tự nguyện chung sức xây dựng quê hương trong mỗi người dân.

Thông tin kịp thời, minh bạch cho người dân về dự án và tiến độ giải phóng mặt bằng.

Bởi vậy, “Hiến đất mở đường” thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng và sự phát triển của quê hương. Khi người dân hiểu rõ mục đích, thấy được lợi ích thiết thực và tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận sẽ được lan tỏa, tinh thần tự nguyện được khơi dậy; từ đó cùng chung sức mở rộng những tuyến đường, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo thêm động lực cho sự phát triển của địa phương và thành phố Huế.

Kinh nghiệm từ nhiều địa phương cho thấy, ở đâu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện đồng bộ, Mặt trận và các đoàn thể kiên trì tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu; ở đâu Nhân dân được biết, được bàn, được tham gia giám sát và được thụ hưởng thành quả từ chính sự đóng góp của mình, thì ở đó chủ trương hiến đất mở đường nhận được sự đồng thuận cao và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Từ yêu cầu phát triển của thành phố và những bài học thực tiễn đó, Ban Thường vụ Thành ủy xác định Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” phải được triển khai bài bản, thực chất, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm; gắn chặt với quy hoạch, kế hoạch đầu tư và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Quá trình triển khai phải lấy Nhân dân làm chủ thể, lấy sự tự nguyện, đồng thuận làm nền tảng, lấy hiệu quả thiết thực và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo; tuyệt đối không áp đặt, không chạy theo số lượng, chỉ tiêu hay thành tích.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa bà con nhân dân.

Để Cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả bền vững, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong triển khai Cuộc vận động.

Các cấp ủy Đảng phải xác định việc vận động Nhân dân hiến đất mở đường là một nội dung quan trọng trong công tác dân vận, gắn với nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Nhiều tuyến đường mới được hình thành quay trở lại phục vụ cuộc sống người dân.

Phải tạo được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện và bảo đảm các điều kiện, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, giám sát; cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; Nhân dân là chủ thể, tự nguyện tham gia và trực tiếp thụ hưởng thành quả

Thứ hai, việc triển khai Cuộc vận động phải gắn chặt với quy hoạch, kế hoạch đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực của thành phố và từng địa phương.

UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần rà soát tổng thể nhu cầu mở rộng, nâng cấp các tuyến đường; trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đầu tư công và khả năng huy động các nguồn lực hợp pháp để xác định danh mục, thứ tự ưu tiên và lộ trình thực hiện phù hợp. Ưu tiên những tuyến đường thực sự cấp thiết, có phương án đầu tư cụ thể, nguồn lực và khả năng triển khai rõ ràng, tạo hiệu quả trực tiếp đối với đời sống Nhân dân và sự phát triển của địa phương. Sự đóng góp của Nhân dân phải được chuyển hóa thành những công trình cụ thể, thiết thực, để người dân nhìn thấy kết quả và trực tiếp thụ hưởng thành quả từ sự chung sức của mình.

Thứ ba, chính quyền các cấp phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, cộng đồng và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Việc Nhân dân tự nguyện hiến đất phải đi đôi với trách nhiệm của chính quyền trong công khai quy hoạch, phạm vi, phương án, tiến độ và nguồn lực thực hiện; kịp thời giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai; đồng bộ việc di dời, chỉnh trang hệ thống điện, nước, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

Đặc biệt, cần quan tâm những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hoặc những trường hợp bị ảnh hưởng lớn sau khi hiến đất; nghiên cứu, huy động các nguồn lực hợp pháp để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Không để người dân đã tự nguyện đóng góp cho lợi ích chung lại gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài mà không được quan tâm, giải quyết.

Thứ tư, tổ chức triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, hiệu quả; lấy kết quả cụ thể để củng cố niềm tin và tạo sức lan tỏa.

Căn cứ điều kiện thực tế, từng địa phương lựa chọn những địa bàn có đủ điều kiện, có sự đồng thuận cao để tập trung triển khai, tạo kết quả cụ thể, từ đó tổng kết thực tiễn và nhân rộng. Mỗi tuyến đường hoàn thành phải thực sự tạo ra chuyển biến về hạ tầng, cảnh quan, điều kiện đi lại và đời sống của Nhân dân. Hiệu quả của Cuộc vận động phải được đánh giá bằng chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng nguồn lực, sự hài lòng và đồng thuận của Nhân dân.

Nghi thức phát động hiến đất mở đường. Ảnh: Thái Bình

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc dân chủ trong toàn bộ quá trình triển khai.

Các cấp ủy tăng cường kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chính quyền bảo đảm công khai, minh bạch từ chủ trương, quy hoạch, phương án đến quá trình đầu tư, thi công và quản lý diện tích đất Nhân dân tự nguyện hiến. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Nhân dân phát huy vai trò giám sát theo quy định.

Thứ sáu, xác định “Hiến đất mở đường” là Cuộc vận động có tính lâu dài trong giai đoạn 2026 - 2030, gắn với chiến lược phát triển và quá trình chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng của thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm đầu mối phối hợp triển khai, theo dõi, tổng hợp kết quả Cuộc vận động; phối hợp với UBND thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa bà con nhân dân.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, lòng dân luôn được coi là gốc rễ của mọi thắng lợi. Khi lòng dân hợp nhất với ý Đảng, khi niềm tin và khát vọng của Nhân dân được khơi mở, sức mạnh to lớn được phát huy; mọi đổi mới đúng đắn đều xuất phát từ cuộc sống của dân, vì lợi ích của dân, được dân đồng tình thì sẽ thành công.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm của người dân Huế; với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030 sẽ nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các điển hình trong phong trào hiến đất mở đường. Ảnh: Thái Bình

Điều chúng ta hướng tới là những tuyến đường được mở rộng, hạ tầng ngày càng đồng bộ; đồng thời, qua mỗi công trình, mỗi phần đất được tự nguyện hiến, niềm tin của Nhân dân được củng cố, tinh thần đoàn kết được nhân lên, sức dân được khơi dậy và trách nhiệm cộng đồng ngày càng lan tỏa. Đó chính là nguồn lực bền vững để xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị di sản, xanh, thông minh, giàu bản sắc, phát triển nhanh và bền vững.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng phong trào “Hiến đất mở đường”, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, mỗi gia đình, cùng chung sức xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị di sản, xanh, thông minh và giàu bản sắc.

Chúc phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030 thành công tốt đẹp, thực sự trở thành phong trào sâu rộng, thiết thực và bền vững trong Nhân dân.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!