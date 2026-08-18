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CEO MB Phạm Như Ánh: Mở rộng hệ sinh thái không nhằm "bán thêm", mà để khách hàng hạnh phúc hơn

HNN.VN - Tính đến giữa năm 2026, MB đã phục vụ gần 38 triệu khách hàng và tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tài chính số. Theo Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh, mục tiêu không phải khiến khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm hơn, mà giúp họ giải quyết nhiều nhu cầu thuận tiện hơn trên cùng nền tảng. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo trải nghiệm liền mạch sẽ mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Khi khách hàng hạnh phúc, đó cũng là nền tảng để MB tăng trưởng dài hạn.

Lấy khách hàng làm trung tâm của mọi chiến lược

Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, một trong những nội dung được nhiều cổ đông quan tâm là chiến lược phát triển hệ sinh thái của MB khi quy mô khách hàng đã đạt khoảng 38 triệu người.

Không ít nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu việc phát triển đồng thời ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý tài sản hay tài sản số có khiến MB theo đuổi chiến lược bán chéo sản phẩm bằng mọi giá. Trả lời vấn đề này, Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh khẳng định quan điểm xuyên suốt của ngân hàng là không tạo áp lực để khách hàng phải sử dụng thêm dịch vụ. Theo ông, điều MB hướng đến là nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện trải nghiệm và giúp khách hàng có thể tiếp cận nhiều dịch vụ tài chính trong cùng một hệ sinh thái khi thực sự có nhu cầu.

 

“Chúng tôi không bắt khách hàng phải mua thêm sản phẩm. Điều quan trọng nhất là khách hàng có trải nghiệm tốt hơn, được phục vụ tốt hơn và nhận được nhiều giá trị hơn từ hệ sinh thái”, ông Phạm Như Ánh chia sẻ.

Với khoảng 38 triệu khách hàng tính đến giữa năm 2026, MB không chỉ mở rộng quy mô người dùng mà còn đầu tư mạnh cho nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa dịch vụ. Hệ sinh thái của ngân hàng hiện kết nối nhiều lĩnh vực như ngân hàng số, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính số, giúp khách hàng có thể thực hiện hầu hết nhu cầu tài chính trên cùng một nền tảng.

Theo lãnh đạo MB, sự hài lòng của khách hàng chính là động lực tạo nên tăng trưởng. Khi khách hàng có trải nghiệm tốt hơn, gắn bó hơn với hệ sinh thái, hiệu quả kinh doanh cũng sẽ được cải thiện một cách tự nhiên và bền vững. Quan điểm này cũng phù hợp với chiến lược phát triển ESG mà MB đang theo đuổi. Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về phát triển bền vững, ông Phạm Như Ánh cho rằng ESG không phải là một xu hướng nhất thời mà là trách nhiệm của doanh nghiệp. “Đó là trách nhiệm của doanh nghiệp và MB luôn cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”, CEO MB nhấn mạnh.

Tự tin hoàn thành kế hoạch năm và mở rộng không gian tăng trưởng

Dù đánh giá 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn nhiều biến động đối với kinh tế và ngành ngân hàng, lãnh đạo MB vẫn bày tỏ sự lạc quan về triển vọng cả năm.

Theo ông Phạm Như Ánh, khi xây dựng kế hoạch kinh doanh vào cuối năm 2025, MB kỳ vọng môi trường kinh tế thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thực tế đã xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi như biến động địa chính trị, giá năng lượng tăng, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất không trở thành hiện thực, dòng vốn ngoại tiếp tục bán ròng, trong khi thanh khoản hệ thống ngân hàng không cải thiện như dự báo, tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động.

 

Lãnh đạo MB nhận định, việc Ngân hàng Nhà nước định hướng giữ ổn định lãi suất đã góp phần giảm áp lực cạnh tranh huy động trên thị trường. Nếu các chính sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai, mặt bằng lãi suất vẫn còn dư địa giảm trong thời gian tới.

Ông cũng thừa nhận môi trường lãi suất hiện nay sẽ ảnh hưởng đến biên lãi ròng (NIM), song MB sẽ tiếp tục tối ưu hoạt động để duy trì hiệu quả kinh doanh.

Kết thúc nửa đầu năm, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 20.180 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn một nửa kế hoạch lợi nhuận năm. Tổng thu nhập hoạt động đạt gần 37.900 tỷ đồng, tăng trên 16%, trong khi tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 1,73 triệu tỷ đồng.

Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát với mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mẹ khoảng 1,1-1,2% và tỷ lệ nợ xấu hợp nhất dưới 1,5%.

Song song với tăng trưởng trong nước, MB cũng từng bước mở rộng dấu ấn quốc tế. Hiện, MB đang có sự hiện diện tại nước ngoài, đó là Ngân hàng đại chúng TNHH MB Campuchia (MB Cambodia) và MB Lào. Ngân hàng đã được cấp giấy phép hoạt động tại Singapore và dự kiến mở thêm các văn phòng đại diện tại Hàn Quốc, Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026.

Theo lãnh đạo MB, việc mở rộng hiện diện tại các trung tâm tài chính lớn sẽ tạo điều kiện phục vụ tốt hơn nhóm khách hàng doanh nghiệp FDI, đồng thời hỗ trợ dòng vốn đầu tư vào Việt Nam.

MB cũng đang chuẩn bị kế hoạch tham gia sâu hơn vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng kết nối với các định chế tài chính toàn cầu và tạo thêm giá trị cho khách hàng.

Với nền tảng tài chính vững, hệ sinh thái số ngày càng hoàn thiện và triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, MB cho thấy định hướng tăng trưởng không chỉ dựa trên quy mô hay lợi nhuận, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính, nơi mỗi trải nghiệm tích cực của khách hàng đều trở thành động lực cho sự phát triển dài hạn của ngân hàng.

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