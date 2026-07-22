Từ phong trào hiến đất, thấy lòng dân đồng thuận

Phong trào hiến đất mở đường được lan tỏa rộng khắp từ nông thôn đến thành thị.

Tấm lòng của già làng

Về thôn Ta Rinh (xã Nam Đông), hỏi thăm già làng Hồ Văn Dương (80 tuổi), từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng dành cho ông sự kính trọng đặc biệt. Tình cảm ấy bắt nguồn từ chính hành động vì cộng đồng, khi ông Dương tự nguyện giao hơn 1.000m² đất của gia đình cho xã mở rộng nghĩa trang. Đó là thửa đất bằng phẳng, vuông vắn mà vợ chồng ông chắt chiu cả đời để xây dựng nhà cho con cháu.

Bên chén trà ấm nóng, già Dương trải lòng: “Nhà thì có thể dựng chỗ khác, chứ nghĩa trang là chốn yên nghỉ chung của cả thôn, của bao thế hệ. Mình sao tính toán thiệt hơn cho riêng mình”.

Với tấm lòng ấy, già Dương chống gậy cùng cán bộ địa phương đến từng nhà vận động bà con mở rộng đường làng. Tinh thần ấy lan sang chính các con ông khi ba người con trai là Hồ Văn Giáp, Hồ Văn Giành và Hồ Văn Dưa đều tiên phong hiến từ 500 đến 1.000m² đất. Nhìn vào gia đình già Dương, các hộ lân cận như ông Hồ Văn Thọ, Lê Thanh Lô, Lê Thanh Cân… cũng tự nguyện phát quang cây trái, dời hàng rào, cắt bớt phần đất đai ông bà để lại, nhường mặt bằng cho Nhà nước làm công trình. Đáng trân trọng hơn cả là trường hợp anh Hồ Văn Thọ, một hộ đồng bào thiểu số đã 2 lần hiến tổng cộng hơn 1.500m² đất. Một nửa diện tích ấy vốn đang phủ kín cau, chuối, dứa và tre lấy măng - nguồn thu nhập chính nuôi sống cả gia đình.

Chỉ tay ra con đường bê tông phẳng lỳ chạy qua làng, ông Hồ Đức Kiệu, Trưởng thôn Ta Rinh hồ hởi: “Trước đây đường thôn chật hẹp, mưa xuống là lầy lội, xe chở nông sản không vào nổi khiến hoa màu liên tục bị ép giá. Nhờ già Dương đi đầu vận động, đường sá nay đã rộng rãi, thoáng đãng, xe tải về tận sân thu mua. Đi lại thuận tiện, hàng hóa thông thương, đời sống bà con khởi sắc thấy rõ”.

Những con đường vui

Nếu ở vùng cao là chuyện nhường đất sản xuất, thì tại khu vực nội thành - nơi “tấc đất, tấc vàng” tinh thần ấy lại diễn ra theo một cách rất riêng. Tại phường Thủy Xuân, phong trào hiến đất mở kiệt đã kéo cả cộng đồng dân cư lẫn các cơ sở tôn giáo cùng vào cuộc.

Người dân Hương An hiến đất mở rộng đường.

Bà Lê Thị Diệu Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủy Xuân chia sẻ: “Khi người dân hiểu mình vừa là người thực hiện, vừa là người trực tiếp thụ hưởng, họ sẵn sàng gạt bỏ lợi ích riêng. Tại Kiệt 109 Minh Mạng, hộ ông Nguyễn Văn An hiến gần 30m² đất; các ông Trần Danh Tuệ, Hoàng Văn Anh hiến gần 15m²; hộ bà Nguyên hiến gần 25m². Đặc biệt, chùa Hồng Ân đã chủ động tháo dỡ toàn bộ tường rào kiên cố, hiến gần 70m² đất để mở rộng đường hẻm”.

Tinh thần nhường đất làm đường nhanh chóng lan rộng. Tại Kiệt 82 Quảng Tế, Kiệt 147 Hoài Thanh, Kiệt 1/106 Lê Ngô Cát, mặt đường chật hẹp năm xưa nay được nới rộng lên 6m bê tông phẳng lỳ. Riêng tuyến Huyền Trân Công Chúa, giá trị mặt bằng người dân tự nguyện bàn giao quy ra tiền lên tới hơn 100 triệu đồng. Tại khu vực Thủy Biều, hơn 100 hộ dân cũng đã dành ra khoảng 5.000 - 6.000m² đất vườn cho quỹ đất chung; điển hình như hộ ông Hồ Xuân Ninh hiến 500m², ông Hoàng Trọng Khá hiến gần 200m²... Nhờ sự chung sức của Nhân dân, những con kiệt chật hẹp, ngập úng mùa mưa trước đây nay đã được bê tông hóa, nhựa hóa khang trang.

Từ thực tế trên cho thấy, phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã không dừng lại ở khẩu hiệu. Trong 5 năm qua, tính chung trên toàn thành phố, Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 692.000m² đất, đóng góp trên 50 tỷ đồng cùng hơn 109.000 ngày công lao động. Qua đó, hàng loạt tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng, trường học, trạm y tế và nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang đã mọc lên.

Đánh giá ý nghĩa của phong trào, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: “Sự đồng thuận của Nhân dân chính là chìa khóa mở ra mọi thành công. Việc hàng trăm nghìn mét vuông đất được người dân tự nguyện hiến tặng thể hiện trách nhiệm công dân cao cả và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng Huế ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững”.