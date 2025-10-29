Khẩn trương ứng phó mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại miền Trung

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại điểm cầu TP. Huế có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Miền Trung xuất hiện mưa lũ lịch sử, nhiều khu vực bị chia cắt

Theo báo cáo nhanh, toàn miền Trung đã có 7 người chết, 6 người mất tích và 14 người bị thương. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, ngành chức năng đang nỗ lực khắc phục thông tuyến. Ngành y tế tập trung cứu chữa bệnh nhân, di chuyển người bệnh khỏi vùng ngập sâu, đồng thời chuẩn bị thuốc men, vật tư y tế để phòng dịch sau lũ.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ ngày 22/10 đến nay, khu vực miền Trung xuất hiện mưa đặc biệt lớn trên diện rộng, riêng ngày 27/10 ghi nhận lượng mưa cao nhất tại Việt Nam. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ lịch sử trên các sông Bồ, Hương (TP. Huế), Vu Gia, Thu Bồn (Đà Nẵng), làm ngập sâu và chia cắt nhiều khu vực dân cư. Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất vẫn rất cao.

Tại điểm cầu thành phố Huế

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm Công điện 203 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung rà soát, di dời người dân khỏi vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở; đảm bảo an toàn hồ đập, hệ thống điện, viễn thông và giao thông; đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố, vệ sinh môi trường, chủ động phục hồi sản xuất khi nước rút.

Tại điểm cầu Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, đoàn công tác của Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra hiện trường tại Huế. Nhờ dự báo và chỉ đạo sớm, bài bản, công tác ứng phó mưa lũ của địa phương được triển khai hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Dù có 32/40 phường, xã của TP. Huế bị ngập, song chính quyền và người dân đã phát huy tinh thần “4 tại chỗ”, chủ động di dời dân, cứu hộ và hỗ trợ kịp thời. Hiện, mực nước tại Huế đang rút, song mưa to vẫn diễn ra, cần đặc biệt cảnh giác nguy cơ sự cố tại các khu vực miền núi, vùng cao.

Thành phố Huế đã chuẩn bị kịch bản chi tiết cho giai đoạn sau lũ, huy động tàu xuồng, phương tiện quân đội hỗ trợ các vùng ngập sâu, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất khử trùng và vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ bố trí kinh phí xử lý khẩn cấp các khu dân cư dọc tuyến cao tốc mới có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng khoảng 400 hộ dân; đồng thời đầu tư kè chống sạt lở tại các vùng xung yếu, nâng cao cao trình tích nước hồ Tả Trạch thêm 1m để tăng khả năng điều tiết lũ; kiến nghị Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm triển khai dự án hồ Ô Lâu Thượng (giáp ranh Huế - Quảng Trị) nhằm chủ động cắt lũ, giảm ngập cho vùng hạ du

TP. Huế cũng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 2 tấn lương khô; 10 tấn CloraminB; 20 tấn hóa chất Benkocid phục vụ tiêu độc, khử trùng; 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng; 2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm, cùng 30 xuồng cứu hộ DT3, DT6 và 40 máy phát điện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp

Chính phủ hỗ trợ Huế 150 tỉ đồng khắc phục hậu quả ban đầu

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là đợt mưa lũ lịch sử, diễn biến phức tạp. Công tác dự báo, cảnh báo còn chưa thật chính xác, do đó Chính phủ đã chủ động chỉ đạo từ sớm, từ xa, liên tục bám sát diễn biến tình hình. Thủ tướng cho biết đã ban hành 3 công điện khẩn, các Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường. Công tác chỉ đạo, chỉ huy phải thông suốt, kịp thời; trong đó thông tin và báo cáo là yếu tố then chốt cần được đặc biệt quan tâm để đảm bảo ứng phó hiệu quả.

Thủ tướng biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; đồng thời yêu cầu rút kinh nghiệm trong khâu thông tin, báo cáo, truyền thông để người dân nắm chắc tình hình, không chủ quan, bị động. “Phải tổ chức thông tin để người dân biết, hiểu và làm đúng khuyến cáo. Đây là điều rất quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị nạn, cứu chữa người bị thương, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định phát biểu kiến nghị tại cuộc họp

Cần bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đặc biệt tại những vùng bị cô lập. Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Huế 2 tấn lương khô và 150 tỉ đồng để khắc phục hậu quả ban đầu.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng huy động phương tiện hỗ trợ tiếp cận, vận chuyển hàng cứu trợ; ngành điện, viễn thông nhanh chóng khôi phục hệ thống để người dân tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời.

Sau khi nước rút, cần tập trung khắc phục hậu quả, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét; sớm khôi phục trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường và sản xuất. Các bộ, ngành phối hợp triển khai chính sách về thuế, tín dụng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

“Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Những vấn đề vượt thẩm quyền, bộ, ngành địa phương phải báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng để xử lý kịp thời”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.