Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định yêu cầu tăng cường cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân

Trong sáng nay, mặc dù mực nước trên các sông đã có giảm, nhưng nước rút chậm, các tuyến đường còn ngập sâu từ 0,5-1m, gây gián đoạn toàn bộ hoạt động giao thông nội thị trên địa bàn thành phố. Hệ thống đường tỉnh lộ đa số ngập sâu không đi lại được.

Kiểm tra dọc tuyến đường Hà Nội, nhận thấy mực nước ở mặt đường xuống thấp, phương tiện có thể lưu thông, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người và phương tiện, bơm hút nước hầm giữ xe tại công viên Kim Đồng để cứu hộ nhiều xe máy và xe ô tô đang bị ngập nước.

Kiểm tra một số tuyến đường đang ngập sâu trên địa bàn thành phố Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị chức năng bố trí lực lượng trực gác, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân, phương tiện không đi vào khu vực ngập nước để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh, không chủ quan trong mưa lũ; nếu không thật sự cần thiết thì không đi qua những đoạn đường đang ngập sâu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó, hỗ trợ kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.