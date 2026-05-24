Trưng bày, giới thiệu di sản Phật giáo Huế mùa Phật đản

Không gian trưng bày thư tịch cổ

Sự kiện do Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế phối hợp với Ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán tổ chức.

Triển lãm giới thiệu hàng trăm tư liệu Phật giáo, từ kinh sách, thư tịch cổ, tranh khắc mộc bản đến những hình ảnh, tư liệu quý có tuổi đời hàng trăm năm.

Có thể kể đến bản Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật được thêu bằng chỉ ngũ sắc trên nền gấm vàng, hay như những bản in từ mộc bản “Phật Thuyết Tam Thiên Phật Danh Kinh” thời Cảnh Hưng thứ 33 (1722), tranh “Niệm Phật Công cứ” (thế kỷ 18), tranh Bồ Tát Địa Tạng (thế kỷ 18)… Gần nhất là bộ Tập san Liễu Quán với 36 số được thực hiện từ năm 2014 đến nay cũng được trưng bày dịp này.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn góp phần khơi dậy ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản Phật giáo trong đời sống đương đại.

Triển lãm kéo dài đến 31/5.