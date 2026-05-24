Trưng bày, giới thiệu di sản Phật giáo Huế mùa Phật đản

HNN.VN - Triển lãm “Dấu ấn di sản Phật giáo Huế” nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, vừa khai mạc chiều 24/5 tại không gian Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Không gian trưng bày thư tịch cổ

Sự kiện do Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế phối hợp với Ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán tổ chức.

Triển lãm giới thiệu hàng trăm tư liệu Phật giáo, từ kinh sách, thư tịch cổ, tranh khắc mộc bản đến những hình ảnh, tư liệu quý có tuổi đời hàng trăm năm. 

Có thể kể đến bản Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật được thêu bằng chỉ ngũ sắc trên nền gấm vàng, hay như những bản in từ mộc bản “Phật Thuyết Tam Thiên Phật Danh Kinh” thời Cảnh Hưng thứ 33 (1722), tranh “Niệm Phật Công cứ” (thế kỷ 18), tranh Bồ Tát Địa Tạng (thế kỷ 18)… Gần nhất là bộ Tập san Liễu Quán với 36 số được thực hiện từ năm 2014 đến nay cũng được trưng bày dịp này.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn góp phần khơi dậy ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản Phật giáo trong đời sống đương đại.

Triển lãm kéo dài đến 31/5.

N. MINH
Xung quanh dư luận cho rằng đoạn Hoàng thành vừa được tu bổ “quá mới”

Những ngày qua, đoạn Hoàng thành thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vừa được tu bổ gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, phần tường thành mới được phục hồi có màu sắc và lớp vữa quá khác biệt, tạo cảm giác “lệch tông” so với vẻ rêu phong quen thuộc của di sản hàng trăm năm tuổi.

Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Được xác định là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế và là kênh lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã có bước phát triển tích cực cả về quy mô thị trường và mức độ đóng góp.

Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”:
Giảm hơn 900 tấn rác thải nhựa thất thoát ra môi trường

Ngày 23/5, UBND thành phố phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (Dự án TVA) giai đoạn 2021 - 2026.

Người trẻ kể chuyện di sản bằng công nghệ số

Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều giá trị di sản ở Huế đang được giới trẻ kể lại bằng “ngôn ngữ” hoàn toàn mới. Những công trình, linh vật vốn gắn với vẻ cổ kính, trầm mặc nay xuất hiện sinh động hơn qua các sản phẩm số, góp phần đưa hình ảnh Cố đô đến gần hơn với công chúng trẻ.

