Tam ca JULI KIDS biểu diễn ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" tại chương trình "Áo dài - Nhịp bước thanh xuân"

Diễn ra trong không gian di sản bên bờ sông Hương, chương trình mang đến chuỗi tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa tà áo dài truyền thống với âm nhạc, vũ đạo hiện đại. Sự hòa quyện giữa yếu tố truyền thống và hơi thở đương đại tạo bầu không khí trẻ trung, góp phần đưa hình ảnh áo dài đến gần hơn với giới trẻ và du khách.

Điểm nhấn của chương trình là màn flashmob với sự tham gia của hàng trăm bạn nhỏ trong trang phục áo dài. Những bước nhảy đồng diễn tạo nên khung cảnh rực rỡ tại Nghinh Lương Đình, lan tỏa thông điệp về sức sống của áo dài trong đời sống hiện đại. Đông đảo người dân và du khách cũng hòa mình vào không khí sôi động, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của lễ hội.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh Huế gắn với áo dài, tôn vinh nghề may đo truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi sự kiện Festival Áo dài Huế 2026.