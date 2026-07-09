Sắp diễn ra Lễ hội Âm nhạc & Di sản Quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Huế Wonderverse Fest 2026 được mở cửa miễn phí (ảnh phối cảnh lễ hội từ clip)

Diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Hà Huy Tập, Huế Wonderverse Fest 2026 được mở cửa miễn phí, dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt khách cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang thông tin, Huế Wonderverse sẽ không dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ mà được phát triển thành IP lễ hội văn hóa - âm nhạc quốc tế của thành phố. Sự kiện sẽ được tổ chức thường niên hàng năm trong một tuần lễ liên tiếp, diễn ra từ 17h chiều đến 1h sáng, qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, phát triển du lịch và nâng tầm thương hiệu điểm đến Huế trên bản đồ quốc tế.

Lễ hội do Ban Tổ chức Festival Huế tổ chức, Công ty Cổ phần Beyond Communication phối hợp thực hiện cùng đối tác chiến lược Huda và nhiều đơn vị đồng hành. Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Với chủ đề “City Awakening - Đánh thức Di sản”, Huế Wonderverse Fest 2026 hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái lễ hội thế hệ mới, nơi các giá trị di sản được truyền tải bằng ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại.

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu đa giác quan quy mô quốc tế, ứng dụng hệ thống LED, Visual Mapping, Interactive Media, công nghệ trình diễn laser cùng nhiều hiệu ứng hiện đại, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam. Qua đó, lễ hội mang đến trải nghiệm mới, kết nối giá trị di sản Huế với tinh thần sáng tạo và hội nhập.

Một dấu ấn đáng chú ý khác là sự ra mắt Long Mã - linh vật chính thức của Huế Wonderverse Fest. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, Long Mã được tái hiện bằng nghệ thuật thị giác và công nghệ trình diễn đương đại, trở thành biểu tượng kết nối giữa chiều sâu lịch sử của Cố đô với sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên hình tượng Long Mã được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật số để dẫn dắt toàn bộ trải nghiệm lễ hội và xây dựng hệ thống nhận diện riêng cho sự kiện trong các mùa tiếp theo.

Tâm điểm của Huế Wonderverse Fest 2026 là hai đêm đại nhạc hội với hai chủ đề khác nhau. Đêm “Di sản thức giấc” tôn vinh bản sắc và tinh thần Việt Nam thông qua sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tiêu biểu thuộc các thế hệ. Trong khi đó, đêm “Di sản hội nhập” quy tụ các DJ Việt Nam đang biểu diễn tại nhiều sân khấu EDM quốc tế cùng các nghệ sĩ nước ngoài, tạo nên không gian âm nhạc điện tử hiện đại, góp phần kết nối Huế với thế giới.

Ban Tổ chức cho biết sẽ tổ chức họp báo chính thức vào ngày 22/7 tới để công bố dàn nghệ sĩ, các đối tác tài trợ và thông tin chi tiết về chương trình.