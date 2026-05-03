Việt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Đông đảo đại biểu quốc tế và chư tăng thực hiện một số nghi thức quan trọng tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tham dự sự kiện có: Bộ trưởng Liên bang Pakistan về Di sản và Văn hóa Aurangzeb Khan Khichi, Bộ trưởng Nhân quyền bang Punjab (Pakistan) Ramesh Singh Arora, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn và đại diện của các cơ quan ngoại giao đồng tổ chức sự kiện; các học giả Phật giáo…

Chương trình khai mạc tại Bảo tàng Taxila với Quốc ca Pakistan. Tiếp đó, ba thước phim tư liệu ý nghĩa lần lượt trình chiếu gồm: "Taxila - Thành phố Di sản sống" giới thiệu quy hoạch di sản trị giá hàng tỷ USD của chính quyền Punjab với cổng chào Phật giáo, các phòng trưng bày Ashoka - Siddhartha và tuyến xe điện xanh kết nối các di chỉ; "Hành trình Gandhara" đưa khán giả dọc con đường di sản Taxila- Peshawar-Swat-Chitral; và phim giới thiệu Lumbini (Nepal) – nơi Thái tử Siddhartha đản sinh năm 623 trước Công nguyên.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Di sản quốc gia và Văn hóa Pakistan Aurangzeb Khan Khichi khẳng định, Pakistan rất tự hào được gìn giữ kho tàng Phật giáo vô giá của nhân loại, trải dài từ Taxila, Peshawar đến Swat và Chitral. Ông nhấn mạnh Pakistan đặt giao lưu nhân dân, nhất là thông qua du lịch tâm linh, là một trong những trụ cột quan trọng quan hệ ngoại giao.

Bộ trưởng Nhân quyền bang Punjab (Pakistan) Ramesh Singh Arora đại diện của cộng đồng Sikh tại sự kiện Phật giáo đã gửi thông điệp: Hôm nay tại Taxila, một người Sikh đứng bên cạnh chư tăng Phật giáo, các nhà ngoại giao Hồi giáo và Công giáo, Phật giáo - tất cả cùng hướng về một thông điệp: hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Đây chính là Punjab mà Thủ hiến Maryam Nawaz đang xây dựng – bao dung, hài hòa và tự hào về di sản chung của nhân loại.

Điểm nhấn tâm linh của sự kiện diễn ra tại Bảo tháp Dhammarajika - công trình do Hoàng đế Ashoka kiến tạo để tôn thờ xá lợi Đức Phật. Thượng tọa từ Sri Lanka và Thái Lan đã dẫn dắt toàn thể quan khách thực hiện lễ dâng hoa (đăng hoa) theo nghi thức Theravada, và nhiễu tháp ba vòng.

Hình ảnh chư tăng cùng đại diện ngoại giao năm quốc gia thành kính đi vòng bảo tháp nghìn năm tuổi là khoảnh khắc giao thoa văn hóa đặc biệt xúc động. Tiếp đó, các đại biểu cùng thỉnh Chuông Hòa bình, thả bồ câu trắng, và trồng cây xanh trong khuôn viên bảo tàng - ba nghi thức truyền đi thông điệp Pakistan là đất nước hòa bình, cam kết chống cực đoan và tôn trọng mọi tôn giáo.

Vesak 2026 tại Taxila, Pakistan là minh chứng về sự hội tụ văn minh: quan chức Hồi giáo, nhà ngoại giao Công giáo, Sikh giáo và chư tăng Phật giáo cùng ngồi chung dưới mái nhà của di sản nhân loại. Các nước tham dự đã cam kết tiếp tục đồng hành cùng Pakistan trên con đường phát huy di sản Gandhara và thắt chặt hợp tác văn hóa-du lịch tâm linh vì hòa bình và thịnh vượng chung.

