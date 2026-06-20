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ClockThứ Hai, 22/06/2026 10:36

Khoảng 10.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm tại Ngày hội Sen Huế 2026

HNN.VN - Sau 3 ngày diễn ra, Ngày hội Sen Huế 2026 đã thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Định hình thương hiệu du lịch xanh từ Sen HuếKể chuyện hương sen bằng nghệ thuậtMở ra những trải nghiệm du lịch từ sen Huế

 Khách thưởng trà tại Ngày hội Sen Huế 2026

Ngày hội Sen Huế 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 21/6/2026 tại khu vực hồ Tịnh Tâm. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2026, do Sở Du lịch tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc gắn với sen Huế; đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách trong nước và quốc tế.

Trong thời gian diễn ra ngày hội, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng từ sen; không gian check-in; trải nghiệm ướp trà sen và thưởng trà; giao lưu cùng nghệ nhân; trải nghiệm nghề thủ công, ẩm thực và các sản phẩm sáng tạo gắn với sen Huế…

Điểm nhấn của Ngày hội Sen Huế 2026 là chương trình nghệ thuật - ẩm thực “Thức Thủy Show”, diễn ra vào các tối trong khuôn khổ ngày hội. Với sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và ẩm thực, chương trình đã mang đến cho công chúng hành trình trải nghiệm đa giác quan, kể câu chuyện về sen, về Huế bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Theo thống kê của Sở Du lịch, ước tính có khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại Ngày hội Sen Huế 2026. Sự kiện không chỉ mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa gắn với sen Huế, mà còn là dịp để giới thiệu các sản phẩm du lịch, ẩm thực và làng nghề truyền thống đặc trưng của Huế đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
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Tối 19/6, tại hồ Tịnh Tâm, Sở Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật - ẩm thực “Thức Thủy Show” - một hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ “Ngày hội Sen Huế 2026” (diễn ra từ ngày 19 - 21/6). Đến dự chương trình có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

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