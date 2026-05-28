Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Đoàn công tác thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố

Tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc – Tôn giáo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra trong không khí phấn khởi khi đất nước vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Đây cũng là thời điểm GHPGVN triển khai nhiều hoạt động lớn như tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội (1981 - 2026). Đặc biệt, vị thế và uy tín quốc tế của Phật giáo nước nhà ngày càng được khẳng định rõ nét thông qua việc Việt Nam tích cực tham gia phối hợp tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2026 tại Pakistan.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trân trọng gửi tới chư tôn đức giáo phẩm, quý vị tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất về một mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đạo vị.

Phó Thủ tướng khẳng định, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội phát triển ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện và vị thế quốc gia trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Đại diện Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố

Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Giáo hội và đồng bào Phật tử vào thành tựu chung của đất nước. Với tinh thần “hộ quốc an dân” và “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, Phật giáo thành phố Huế luôn là nhân tố tích cực trong việc bồi đắp đạo đức xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, Giáo hội đã thể hiện rõ tinh thần nhập thế, dấn thân thông qua các nghĩa cử nhân văn, tinh thần xả thân, tương thân tương ái trong các hoạt động từ thiện xã hội, ứng phó thiên tai bão lụt; đồng thời ghi nhận sự chủ động trong công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp giảm nghèo bền vững. Những đóng góp thiết thực “ích đạo, lợi đời” góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước trước sau như một luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của hiến pháp và pháp luật.

Phó Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hướng dẫn tăng ni, tín đồ phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia bảo tồn các giá trị di sản văn hóa và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế khẳng định, chư tăng ni và đồng bào Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hòa hợp, giữ vững đường hướng gắn bó đồng hành cùng dân tộc, quyết tâm cùng chính quyền và Nhân dân xây dựng Huế ngày càng văn minh, giàu đẹp, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN tại chùa Bảo Lâm

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn đại biểu đến thăm Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN tại chùa Bảo Lâm và thăm Tổ đình Tường Vân. Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng trân trọng trước uy tín, những cống hiến bền bỉ của các vị chức sắc trong việc hướng dẫn, định hướng tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đến thăm Tổ đình Tường Vân - ngôi cổ tự cổ kính có tầm ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo ở Huế, Phó Thủ tướng mong muốn Tổ đình Tường Vân tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa về văn hóa, giáo dục, đạo đức và tâm linh để góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội ngày càng vững mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm và chúc mừng Phật đản tại Tổ đình Tường Vân

Tại các buổi gặp gỡ tháp tùng đoàn, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố thông tin với các vị chức sắc về những tín hiệu khởi sắc trong tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo thành phố trong việc bứt phá, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ở mức 2 con số trong giai đoạn tới; đồng thời mong muốn các vị chức sắc giáo phẩm tiếp tục phát huy uy tín, làm cầu nối vững chắc tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hướng dẫn tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự ổn định và bứt phá chung của Huế.

Đáp từ phái đoàn, các vị Hòa thượng lãnh đạo giáo phẩm trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo địa phương; bày tỏ niềm tin tưởng, vui mừng trước những mục tiêu phát triển đầy kỳ vọng của quê hương và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng sự phát triển đi lên của thành phố Huế.