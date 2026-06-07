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ClockChủ Nhật, 07/06/2026 21:56

Hàng ngàn người tham gia Lễ hội hoa đăng bên bờ sông Hương

HNN.VN - Hàng ngàn tăng ni, Phật tử cùng đông đảo người dân, du khách cùng nhau nguyện cầu trước khi thực hiện nghi thức thả hoa đăng xuống sông Hương tại Lễ hội hoa đăng “Ánh đạo vàng son - Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình”.

Trang nghiêm Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570Trưng bày, giới thiệu di sản Phật giáo Huế mùa Phật đản

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Lễ hội do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức, diễn ra tối 7/6 tại không gian di tích Nghinh Lương Đình cạnh bờ sông Hương.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Đến dự có TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân, du khách.

Lễ hội hoa đăng là một trong những điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo trong đời sống cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế cùng tăng ni, Phật tử trong việc đồng hành cùng chính quyền thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, lễ hội hoa đăng không chỉ là hoạt động tâm linh ý nghĩa trong mùa Phật đản mà còn là sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, lễ hội và điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua chương trình, những giá trị tốt đẹp của tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, đoàn kết và phát triển bền vững.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại:

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại buổi lễ 
Toàn cảnh buổi lễ
 Nguyện cầu quốc thái dân an
 Các Phật tử thiếu nhi trình diễn văn nghệ
 Lễ hội hoa đăng là một trong những điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026
Thành tâm cầu nguyện 
 Du khách nước ngoài cũng tìm đến với lễ hội 
 Nghi thức truyền đăng
 Dòng người hướng ra bờ sông Hương cùng thả hoa đăng
Cầu mong hòa bình, hạnh phúc, sức khỏe... đến với mọi người, mọi nhà
MINH HOÀNG
 Từ khóa:
lễ hội hoa đăngsông Hươnggiáo hộiPhật giáoHuế
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