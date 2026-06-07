Hàng ngàn người tham gia Lễ hội hoa đăng bên bờ sông Hương

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Lễ hội do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức, diễn ra tối 7/6 tại không gian di tích Nghinh Lương Đình cạnh bờ sông Hương.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Đến dự có TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân, du khách.

Lễ hội hoa đăng là một trong những điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo trong đời sống cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế cùng tăng ni, Phật tử trong việc đồng hành cùng chính quyền thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, lễ hội hoa đăng không chỉ là hoạt động tâm linh ý nghĩa trong mùa Phật đản mà còn là sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, lễ hội và điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua chương trình, những giá trị tốt đẹp của tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, đoàn kết và phát triển bền vững.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại:

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Nguyện cầu quốc thái dân an

Các Phật tử thiếu nhi trình diễn văn nghệ

Lễ hội hoa đăng là một trong những điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026

Thành tâm cầu nguyện

Du khách nước ngoài cũng tìm đến với lễ hội

Nghi thức truyền đăng

Dòng người hướng ra bờ sông Hương cùng thả hoa đăng