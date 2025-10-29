Kêu gọi ủng hộ Nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Nội dung thư kêu gọi

Bức thư ghi rõ: Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Huế, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề; gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng chức năng và Nhân dân trong thành phố đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ bà con vùng bị ngập lụt sớm ổn định cuộc sống.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào vùng lũ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế – Ban Vận động Cứu trợ thành phố Huế kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thành phố quan tâm, đóng góp, hỗ trợ thiết thực để động viên, giúp đỡ bà con Nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bằng tình cảm, trách nhiệm và khả năng của mình, hãy cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân thành phố Huế vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tiếp nhận hàng hóa ủng hộ người dân vùng ngập lụt

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế qua Ban Vận động Cứu trợ thành phố.

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế.

Số tài khoản: 3751.0.1048402 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII, Phòng nghiệp vụ 2 hoặc 4000201016209 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Huế (Agribank).

Ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế (Số 04 Lê Hồng Phong, phường Thuận Hóa, Huế, điện thoại 0918364186 và 0942551106).

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban Vận động Cứu trợ thành phố trân trọng ghi nhận, cảm ơn mọi sự đóng góp của đồng bào, đồng chí và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuyển nguồn hỗ trợ đến các địa phương, người dân bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.