  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 29/10/2025 11:26

Kêu gọi ủng hộ Nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai

HNN.VN - Ngày 29/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế có thư kêu gọi ủng hộ Nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Hỗ trợ 4 tỷ đồng giúp đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũHưng Yên hỗ trợ TP. Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc TP. Hải Phòng hỗ trợ TP. Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai Hương Thủy: Tỷ lệ hộ nghèo toàn phường giảm còn 0,32%

 Nội dung thư kêu gọi 

Bức thư ghi rõ: Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Huế, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề; gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng chức năng và Nhân dân trong thành phố đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ bà con vùng bị ngập lụt sớm ổn định cuộc sống.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào vùng lũ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế – Ban Vận động Cứu trợ thành phố Huế kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thành phố quan tâm, đóng góp, hỗ trợ thiết thực để động viên, giúp đỡ bà con Nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bằng tình cảm, trách nhiệm và khả năng của mình, hãy cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân thành phố Huế vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tiếp nhận hàng hóa ủng hộ người dân vùng ngập lụt

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế qua Ban Vận động Cứu trợ thành phố.

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế.

Số tài khoản: 3751.0.1048402 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII, Phòng nghiệp vụ 2 hoặc 4000201016209 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Huế (Agribank).

Ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế (Số 04 Lê Hồng Phong, phường Thuận Hóa, Huế, điện thoại 09183641860942551106).

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban Vận động Cứu trợ thành phố trân trọng ghi nhận, cảm ơn mọi sự đóng góp của đồng bào, đồng chí và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuyển nguồn hỗ trợ đến các địa phương, người dân bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH:
Khẩn trương ứng phó mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại miền Trung

Sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành miền Trung gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi về công tác ứng phó đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng đang diễn ra.

Khẩn trương ứng phó mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại miền Trung
Phường Hóa Châu cứu 4 người dân trôi trong mưa lũ

Sáng 29/10, chính quyền phường Hóa Châu xác nhận thông tin như trên. Hiện, 4 người dân đang được chăm sóc, lưu trú tại trụ sở Đảng ủy phường - nơi được xem như ban chỉ huy trực chiến phòng chống bão lụt tại địa phương.

Phường Hóa Châu cứu 4 người dân trôi trong mưa lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top