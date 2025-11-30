  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 04/12/2025 11:52

Giao lưu, phát triển bản sắc văn hóa Huế với Cộng hòa Pháp

HNN.VN - Ngày 4/12, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp và làm việc với ông Eric Soulier, tân Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Pháp kiêm Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam (Institut français du Vietnam - IFV).

Học trò xứ Huế chinh phục Olympic Vật lý quốc tế tại ParisViệt Nam, Pháp sẽ cùng đối mặt với các thách thức mang tính toàn cầuTổng thống Pháp Emmanuel Macron: Pháp muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạoPháp tiếp tục đồng hành và trao đổi giao lưu tại các kỳ Festival Huế Kỳ vọng đột phá thị trường du lịch châu ÂuTuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, PhápTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm đến ông Eric Soulier

Tại buổi tiếp, ông Eric Soulier cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo TP. Huế, đồng thời cho biết ông đặc biệt ấn tượng trước vẻ đẹp cổ kính, thanh bình và giàu bản sắc văn hóa của Cố đô. 

Trên cương vị mới, ông Eric Soulier khẳng định sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng các hoạt động hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, trong đó Huế là một trong những địa phương trọng điểm trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa, di sản và sáng tạo. Đồng thời, sẽ tiếp tục đồng hành và tham gia các hoạt động giao lưu tại các kỳ Festival Huế. Đồng thời, mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa TP. Huế với các địa phương của Pháp phát triển toàn diện.

Viện Pháp sẽ tăng cường sự hiện diện trong các hoạt động kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Huế, đẩy mạnh giao lưu thanh niên, sinh viên và các chương trình trao đổi học thuật. Huế, theo ông, là địa phương có nền tảng vững chắc để phát triển mạnh mẽ mạng lưới cộng đồng Pháp ngữ trong khu vực miền Trung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Eric Soulier đến thăm Huế trong chuyến công tác đầu tiên trên cương vị mới, chúc mừng ông nhận nhiệm vụ quan trọng tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, Huế luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa Pháp - Việt, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, bảo tồn di sản, nghệ thuật và sáng tạo đô thị. Đồng thời mong muốn, Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Huế tiếp tục phối hợp triển khai các dự án, chương trình giao lưu văn hóa, quảng bá ngôn ngữ Pháp và hỗ trợ các hoạt động dành cho giới trẻ, nghệ sĩ và cộng đồng yêu văn hóa Pháp tại Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng nhấn mạnh: Huế là thành phố giàu bản sắc văn hóa, gắn bó lâu dài với nhiều chương trình hợp tác hiệu quả với Cộng hòa Pháp. Đồng thời, bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa Huế và các đối tác Pháp tiếp tục được củng cố, phát triển đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, đô thị bền vững, du lịch và giáo dục. Hai bên tiếp tục quan tâm, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác toàn diện.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
Ppáptham tánđại sứ quánViện PhápVăn hóaNguyễn Thánh Bình
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 80 hoa hậu quốc tế sẽ tham gia sự kiện Miss Cosmo 2025 tại Huế

Miss Cosmo 2025 là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế, thu hút sự quan tâm rộng rãi. Cuộc thi được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế tại các điểm đến du lịch trọng điểm của Việt Nam, góp phần quảng bá vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người Việt đến bạn bè thế giới.

Gần 80 hoa hậu quốc tế sẽ tham gia sự kiện Miss Cosmo 2025 tại Huế
Huế - đô thị di sản và hành trình gắn kết văn hóa cùng Nhật Bản

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, hợp tác địa phương đã và đang trở thành động lực quan trọng tạo nên những kết nối bền chặt giữa hai quốc gia. Với Huế - đô thị di sản độc đáo của Việt Nam - Nhật Bản không chỉ là đối tác kinh tế, thương mại hay du lịch, mà còn là người bạn đồng hành đặc biệt trong hành trình trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, và phát triển bền vững dựa trên giá trị di sản.

Huế - đô thị di sản và hành trình gắn kết văn hóa cùng Nhật Bản
Quảng bá di sản văn hóa Huế tại Hải Phòng

Với “Không gian di sản văn hóa Huế”, Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã đưa những tinh hoa, nét đẹp của văn hóa vùng đất Cố đô đến với công chúng và bạn bè nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025).

Quảng bá di sản văn hóa Huế tại Hải Phòng
Nhiều đại sứ quán, tổ chức văn hóa nước ngoài tham gia Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025

Trong không khí sôi động của mùa lễ hội cuối năm, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 được tổ chức trong 2 ngày 22-23/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, phường Ba Đình, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động văn hóa ngoại giao đặc sắc, nơi hương vị ẩm thực trở thành ngôn ngữ chung kết nối bạn bè quốc tế.

Nhiều đại sứ quán, tổ chức văn hóa nước ngoài tham gia Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top