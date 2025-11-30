Giao lưu, phát triển bản sắc văn hóa Huế với Cộng hòa Pháp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm đến ông Eric Soulier

Tại buổi tiếp, ông Eric Soulier cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo TP. Huế, đồng thời cho biết ông đặc biệt ấn tượng trước vẻ đẹp cổ kính, thanh bình và giàu bản sắc văn hóa của Cố đô.

Trên cương vị mới, ông Eric Soulier khẳng định sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng các hoạt động hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, trong đó Huế là một trong những địa phương trọng điểm trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa, di sản và sáng tạo. Đồng thời, sẽ tiếp tục đồng hành và tham gia các hoạt động giao lưu tại các kỳ Festival Huế. Đồng thời, mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa TP. Huế với các địa phương của Pháp phát triển toàn diện.

Viện Pháp sẽ tăng cường sự hiện diện trong các hoạt động kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Huế, đẩy mạnh giao lưu thanh niên, sinh viên và các chương trình trao đổi học thuật. Huế, theo ông, là địa phương có nền tảng vững chắc để phát triển mạnh mẽ mạng lưới cộng đồng Pháp ngữ trong khu vực miền Trung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Eric Soulier đến thăm Huế trong chuyến công tác đầu tiên trên cương vị mới, chúc mừng ông nhận nhiệm vụ quan trọng tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, Huế luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa Pháp - Việt, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, bảo tồn di sản, nghệ thuật và sáng tạo đô thị. Đồng thời mong muốn, Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Huế tiếp tục phối hợp triển khai các dự án, chương trình giao lưu văn hóa, quảng bá ngôn ngữ Pháp và hỗ trợ các hoạt động dành cho giới trẻ, nghệ sĩ và cộng đồng yêu văn hóa Pháp tại Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng nhấn mạnh: Huế là thành phố giàu bản sắc văn hóa, gắn bó lâu dài với nhiều chương trình hợp tác hiệu quả với Cộng hòa Pháp. Đồng thời, bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa Huế và các đối tác Pháp tiếp tục được củng cố, phát triển đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, đô thị bền vững, du lịch và giáo dục. Hai bên tiếp tục quan tâm, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác toàn diện.