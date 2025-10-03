TP. Hải Phòng hỗ trợ TP. Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tiếp nhận 3 tỷ đồng từ đoàn công tác của thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Thị Ái Nhi đã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ngay sau khi Bão số 10 đi qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ thành phố đã tổ chức thành lập các đoàn về thăm hỏi, nắm tình hình thiệt hại tại các địa phương; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để bàn các giải pháp hỗ trợ bước đầu thiết thực, hiệu quả.

Chia sẻ khó khăn với người dân TP. Huế bị thiệt hại do thiên tai gây ra, ông Nguyễn Khắc Toản cùng các thành viên đoàn công tác đã trao số tiền 3 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ, động viên Nhân dân TP. Huế khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của Nhân dân TP. Hải Phòng đối với các tỉnh, thành bị thiên tai.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Thị Ái Nhi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hải Phòng đã dành sự quan tâm, chia sẻ đầy ý nghĩa cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai nói chung, người dân TP. Huế nói riêng. Đồng thời cam kết tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ một cách công khai, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ Nhân dân TP. Huế bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ từ ca sĩ Tùng Dương và tạp chí Đời sống & pháp luật số tiền 150 triệu đồng.