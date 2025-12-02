Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường yếu, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

Mưa lớn gây ngập nặng tại xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 5/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Ngày 5/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C; ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-4,0m riêng Vịnh Bắc Bộ 1,5-2,5m, biển động.

Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 5/12, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ trung bình 18-20 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Ngày và đêm 5/12, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m, riêng Vịnh Bắc Bộ 1,5-2,5m.

Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 3,0-5,0m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7./.