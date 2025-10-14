Hưng Yên hỗ trợ TP. Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tiếp nhận 2 tỷ đồng từ đại diện tỉnh Hưng Yên

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân thông tin: Thành phố đã tập trung mọi nguồn lực, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo đời sống, chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão gây ra. Thông qua các nguồn hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã và đang tiếp nhận và kịp thời hỗ trợ tới người dân những vùng bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trao số tiền 2 tỷ đồng nhằm chia sẻ với người dân TP. Huế bị thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, tin tưởng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, TP. Huế sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng bắt tay vào hoạt động sản xuất, ổn định cuộc sống Nhân dân.

Các mạnh thường quân trao tiền hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 11 gây ra

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã tổ chức tiếp nhận hơn 33 triệu đồng từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị và 22 triệu đồng từ Công ty T&P Group ủng hộ Nhân dân miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.