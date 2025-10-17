  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 20/10/2025 11:38

Hỗ trợ 4 tỷ đồng giúp đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ

HNN.VN - Hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra, Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Trao tiền mặt đa mục đích cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên taiHưng Yên hỗ trợ TP. Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai TP. Hải Phòng hỗ trợ TP. Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025

Đoàn TP. Huế trao số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh  

Tại buổi trao hỗ trợ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế, bà Nguyễn Thị Ái Vân bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của Nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung do ảnh hưởng của cơn bão số 11; nhấn mạnh TP. Huế luôn sẵn sàng chung tay, góp sức cùng đồng bào cả nước vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Trên tinh thần đó, đoàn đã trao 2 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho Nhân dân hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng). Đồng thời, thông qua Quỹ Cứu trợ thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế cũng đã chuyển hỗ trợ 2 tỷ đồng đến các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng) nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

 Trao quà hỗ trợ tại trường mầm non tỉnh Thái Nguyên 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh phía Bắc trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự sẻ chia kịp thời và thiết thực từ Nhân dân TP. Huế. Đây là những phần quà mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, lá lành đùm lá rách của người dân TP. Huế đối với đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn. Các địa phương cam kết sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng tiền và quà cho các hộ dân bị thiệt hại tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh; trao tặng tiền và quà cho một trường mầm non ở Thái Nguyên - nơi bị thiệt hại nặng do mưa lũ để sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cơ sở vật chất nhằm sớm giúp các em học sinh đến trường.

Ngoài ra, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, Hội Doanh nhân nữ thành phố cũng đã trao những phần quà cho bà con các đơn vị chịu thiệt hại nặng tại xã Văn Lang, xã Na Rì, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
trao quàtiềnhỗ trợnhân dânmiền Bắcbão lụtthiên taiMTTQNguyễn Thị Ái Vân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo vệ di tích trước thiên tai

Thực tế cho thấy, địa bàn thành phố Huế có thời tiết khắc nghiệt nên nhiều di tích đang đối mặt với tình trạng xuống cấp, trở nên “mong manh” trước mưa, bão.

Bảo vệ di tích trước thiên tai
Trao học bổng cho 94 học sinh vượt khó của 5 xã

Sáng 15/10, tại xã Phú Lộc, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em, Sở Y tế phối hợp với Tổ chức Zhi Shan Foundation tổ chức lễ trao học bổng đợt 2 - năm 2025 cho học sinh vượt khó.

Trao học bổng cho 94 học sinh vượt khó của 5 xã
Hưng Yên hỗ trợ TP. Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 14/10, bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và hỗ trợ người dân TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 10 gây ra.

Hưng Yên hỗ trợ TP Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Công an TP. Huế:
Hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Ngày 14/10, Công an TP. Huế cho biết đoàn công tác do Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ Công an tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An cùng bà con Nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top