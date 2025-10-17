Hỗ trợ 4 tỷ đồng giúp đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn TP. Huế trao số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Tại buổi trao hỗ trợ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế, bà Nguyễn Thị Ái Vân bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của Nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung do ảnh hưởng của cơn bão số 11; nhấn mạnh TP. Huế luôn sẵn sàng chung tay, góp sức cùng đồng bào cả nước vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Trên tinh thần đó, đoàn đã trao 2 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho Nhân dân hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng). Đồng thời, thông qua Quỹ Cứu trợ thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế cũng đã chuyển hỗ trợ 2 tỷ đồng đến các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng) nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Trao quà hỗ trợ tại trường mầm non tỉnh Thái Nguyên

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh phía Bắc trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự sẻ chia kịp thời và thiết thực từ Nhân dân TP. Huế. Đây là những phần quà mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, lá lành đùm lá rách của người dân TP. Huế đối với đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn. Các địa phương cam kết sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng tiền và quà cho các hộ dân bị thiệt hại tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh; trao tặng tiền và quà cho một trường mầm non ở Thái Nguyên - nơi bị thiệt hại nặng do mưa lũ để sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cơ sở vật chất nhằm sớm giúp các em học sinh đến trường.

Ngoài ra, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, Hội Doanh nhân nữ thành phố cũng đã trao những phần quà cho bà con các đơn vị chịu thiệt hại nặng tại xã Văn Lang, xã Na Rì, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.