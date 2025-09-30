Hương Thủy: Tỷ lệ hộ nghèo toàn phường giảm còn 0,32%

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự đại hội có ông Nguyễn Chí Quang, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hương Thủy triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời động viên, hỗ trợ, tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Tình hình kinh tế - xã hội của phường có nhiều chuyển biến tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng - dịch vụ - nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 72,04 triệu đồng. Công tác chỉnh trang, xây dựng, phát triển đô thị được đẩy mạnh, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc; nhiều công trình, dự án trọng điểm được quan tâm đầu tư, xây dựng góp phần chỉnh trang, tạo mỹ quan đô thị cũng như phục vụ nhu cầu của người dân. Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn phường giảm còn 0,32%.

Thời gian đầu mới thành lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền, UBMTTQ Việt Nam phường cùng với các tổ chức thành viên chủ động bám sát chủ trương, xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức. Từ đó tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là triển khai sắp xếp, vận hành thông suốt, ổn định bộ máy hệ thống chính trị phường theo mô hình địa phương 2 cấp.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam phường Hương Thủy tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ và các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.